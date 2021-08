Delegación Presidencial de Magallanes dispone que servicios públicos deberá aplicar planificación de emergencia

Declarada Alerta amarilla en la provincia de Magallanes ante emergencia climática por viento

Punta Arenas, agosto 12 de 2021.- Mediante resolución, la Delegada Presidencial Regional (s), Victoria Cortés, dispuso que las autoridades comunales de la Provincia de Magallanes, Seremis, direcciones de servicio, Fuerzas Armadas, Carabineros, servicios básicos, bomberos y demás entidades que integran Sinapred, deberán aplicar medidas de emergencia y contingencias respectivas en el marco de la coordinación regional establecida considerando la emergencia actual.

Esta tarde la Delegada Presidencial (s) Victoria Cortés, realizó un despliegue por distintos puntos de la ciudad de Punta Arenas, coordinando, a la vez, a los servicios públicos, con el fin de llegar de manera oportuna en apoyo a vecinos y vecinas de la comunidad, ante los problemas que ha causado el fuerte viento imperante.

“Estamos viviendo fuertes ráfagas de viento en la ciudad de Punta Arenas, y es por esto que estamos haciendo un especial llamado a todos los vecinos a no exponerse a situaciones de riesgo innecesarias. Hemos visto muchos videos que están dando vuelta, tanto en las redes sociales, como en los medios, donde algunos vecinos exponen innecesariamente su vida a los riesgos que se están produciendo en estos momentos.

En consideración a los antecedentes meteorológicos y a la existencia de factores propicios para la interrupción de suministro eléctrico, desprendimiento de techumbres, alteración de conectividad marítima, lacustre, aérea y terrestre, caídas de árboles o parte de sus ramas, proyección de partículas y polvo, tanto en sectores urbanos como rurales, afectación a muros y cierres de sitios en construcción, aumento de la vulnerabilidad para la propagación de Incendios Forestales, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, declara Alerta Amarilla por Viento de intensidad moderada a fuerte, para la provincia de Magallanes.

La declaración de esta alerta, constituye un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Repuestas ante Desastres (SINAPRED) Regional. “Nosotros estamos monitoreando esta situación. Es muy importante que la comunidad acate el llamado a través de la Alerta Amarilla, en lo posible quedarse en sus casas, hasta que la situación climática decante”.

La autoridad regional, dispuso una mesa de trabajo para enfrentar esta emergencia e hizo un llamado a no exponerse y si no es necesario, no salir de sus domicilios.

Es importante que la comunidad se mantenga informada de las condiciones meteorológicas previstas y estar atenta a las indicaciones que se vayan dando. Recuerde que la prevención reduce los daños que pueden derivarse de los desastres.

Recomendaciones

Si te encuentras en su vivienda

Cierre y asegure puertas, ventanas o toldos.

Retire objetos que puedan caer a la calle, desplazarse y provocar un accidente.

Si los vidrios de las ventanas no son tan fuertes, coloque cinta adhesiva transparente en la parte interior para evitar que al romperse los vidrios provoquen daños.

Evite salir de casa si no es necesario.

En la calle o en el campo

Aléjese de cornisas, muros o árboles, que puedan llegar a desprenderse.

Tome precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado.

Absténgase de subir andamios y evite trabajos en altura.

No se proteja del viento en zonas próximas a muros, árboles o edificios en mal estado o en construcción.

Si está conduciendo

Tenga precaución, ya que son frecuentes los cortes en vías por caída de árboles y cables eléctricos.

Conduzca con precaución debido a la posibilidad de la formación de nubes de polvo u objetos desplazándose fuera de control.

Disminuya la velocidad y con las luces de cruce y ordinarias encendidas si la visibilidad es escasa.

Tenga precaución al momento de cruzar con otros vehículos, pasar por puentes, baches u otros hundimientos, ya que la fuerza que ejerce el viento en el vehículo se ve alterada.

Al conducir preste atención a los vehículos de carga pesada, ya que éstos pueden hacer algún movimiento imprevisto.

Tenga precaución con los pasos regulados con semáforos, ya que pueden estar fuera de funcionamiento debido a los cortes de energía.

Si va a viajar

Ante la predicción de vendavales hay que procurar evitar los desplazamientos por carretera y si es necesario hacerlos, extremar las precauciones por la posible presencia de obstáculos en la vía.

Infórmese de las condiciones meteorológicas de la zona a la que se dirige.

Si se encuentra en zonas marítimas

Procure alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes, ya que en estas situaciones el mar adquiere condiciones extraordinarias y pueden afectarle si se encuentra en la proximidad del mar.

El llamado es a hacer las denuncias que correspondan, tanto al municipio, como a la Onemi y a no exponerse a situaciones de riesgo innecesarias.