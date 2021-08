Delegación Presidencial de Magallanes se despliega en terreno coordinando acciones ante emergencia climática

A esta hora, la Delegada Presidencial (s) Victoria Cortés, se despliega por distintos puntos de Punta Arenas coordinando a los servicios públicos para llegar de manera oportuna en apoyo de a la ciudadanía.

La autoridad regional, dispuso una mesa de trabajo para enfrentar esta emergencia e hizo un llamado a no exponerse y si no es necesario, no salir de sus domicilios.

Delegada Presidencial por emergencia climática.