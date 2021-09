1 nuevo caso de covid19 registra este martes 8 de septiembre la región de Magallanes

Magallanes registra para hoy 1 caso positivo de Covid-19.

De esta forma la región, mantiene la cifra de casos acumulados Covid-19 hasta la fecha de 29.245.

Las muestras procesadas por nuestros laboratorios corresponden a 393 exámenes analizados.

Recuerde que es fundamental mantener una cifra superior de exámenes diarios o testeos. Si testeamos, nos adelantamos a los contagios, los detenemos rápidamente y evitamos nuevos casos.

Concurra periódicamente a testearse, semanal o quincenalmente. Esta es una de las formas más efectivas de prevenir junto con mantener las medidas de autocuidado como el uso permanente de mascarillas, distanciamiento físico y lavado de manos.

El Ministerio de Salud informa que nos mantenemos con 28.701 personas recuperadas del Covid en Magallanes y 497 decesos a la fecha.

Hoy presentamos 4 casos activos, todos de la ciudad de Punta Arenas.

En cuanto a las muestras procesadas desde que se inició la Pandemia, podemos informar que a la fecha llevamos un total de 282.645 exámenes de PCR.

Nos mantenemos con un 0% de positividad diaria e igual promedio semanal.

Hospitalizados

De 307 personas hospitalizadas que se mantienen en la red de salud en la región, 4 pacientes son positivos a Covid-19, cifra que representa el 1% del total de hospitalizados en Magallanes.

Hay 2 pacientes Covid en aislamiento en sala.

La ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) es de 22 personas en la red,quedando 14 camas disponibles. 1 persona de las internadas en la UCI, es positiva a Covid-19.

15 personas permanecen en UTI y quedan disponibles 9 camas. Actualmente 1 paciente Covid positivo en estas unidades.

13 personas están utilizando soporte ventilatorio, quedando disponibles en la red de salud 23 ventiladores, con un 36% de ocupación.

La ocupación de camas críticas aumentó a un 61,7%.

Fiscalizaciones

Ayer se realizaron 41 inspecciones de cuarentena en domicilio a casos positivos, contactos estrechos, casos probables y cuarentena de viajeros. No se efectuaron sumarios.

Llevamos un total de 169.520

fiscalizaciones con una cifra de 1.324 sumarios a la fecha.

Residencias sanitarias

Nuestra ocupación actual en residencias sanitarias es de 4 usuarios, que están haciendo uso de 3 habitaciones. A nivel regional contamos con 127 habitaciones disponibles.

Durante las últimas 24 horas no han ingresado nuevos usuarios, lo importante en transmitir que las residencias siguen disponibles para la población y no sólo para los casos positivos o contactos estrechos. No olvidar que si usted tiene síntomas y se realiza una PCR en un servicio de urgencia, puede hacer uso de las residencias mientras espera su resultado.

Por lo mismo, si quiere comunicarse con nuestras residencias llame al número 800 726 666, escribir al correo residencia.sanitaria@redsalud.gov.cl o solicítala los trazadores de esta Secretaría.