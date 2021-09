9 ONGs entregan propuestas a la Convención Constitucional para garantizar los derechos de los más vulnerables

Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo se unieron para recoger las demandas de los grupos más excluidos de Chile y convertirlos en propuestas constitucionales.

Este martes 7 de septiembre a las 4 de la tarde, Elisa Loncon recibirá el documento “Constitución y Pobreza”. A finales de mes está programado que su contenido se presente en sesión ampliada a la Comisión de Descentralización, Equidad y Justicia Territorial de la Convención Constituyente.

La propuesta incluye un video donde mujeres, adultos mayores, personas en situación de calle, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas migrantes y pueblo mapuche, niños, niñas y adolescentes, expresan el anhelo de dejar de ser “nadies” y que sus derechos sean considerados. Velo aquí: https://youtu.be/eJxFiETTeTA

Santiago, 7 de septiembre.- Nueve importantes organizaciones de la sociedad civil reconocidas por su experiencia y trabajo directo con poblaciones vulneradas, se articularon para desarrollar el documento “Constitución y Pobreza” el que tiene como objetivo contribuir al diálogo constitucional por medio de propuestas para mejorar el bienestar de poblaciones especialmente excluidas en Chile. Para ello, se presenta un diagnóstico de las principales brechas en el cumplimiento de derechos humanos en áreas transversales del bienestar y en relación a grupos especialmente vulnerables.

La realidad y las demandas de mujeres madres de familia; niños, niñas y adolescentes excluidos del sistema escolar; personas en situación de calle, personas migrantes, con discapacidad y privadas de libertad; pueblo mapuche, entre otros grupos específicos, están contenidas en el texto que será recibido este martes 8 de septiembre a las 4 de la tarde por Elisa Loncon, presidente de la Convención Constitucional de Chile, institución representativa creada para la redacción del proyecto de Constitución que será sometida a plebiscito en el marco del proceso constituyente en curso.

Fundación Súmate, Fundación Emplea, Techo-Chile y Fundación Vivienda, Fondo Esperanza, Infocap, Espacio Mandela, Servicio Jesuita a Migrantes, Centro Vives de la Universidad Alberto Hurtado, Comunidad Jesuita de Tirúa y Hogar de Cristo, trabajaron en la propuestas que serán entregadas a Elisa Locón este martes y posteriormente expuestas en el ampliado de la Comisión Descentralización, Equidad y Justicia Territorial a fines de este mes.

Juan Cristóbal Romero, director ejecutivo del Hogar de Cristo; Vicente Stiepovich, director social de Techo-Chile; acompañados de una alumna Escuela de Reingreso Betania, de La Granja, y de la dirigente vecinal del Cerro 18, Lo Barnechea, Melany Salas, entregarán el trabajo a la presidenta Loncon.

El director ejecutivo del Hogar de Cristo explica el propósito de la alianza: “Una convivencia social armónica requiere reducir las enormes brechas entre los estratos socioeconómicos más privilegiados y los más desventajados, lo cual implica que los grupos especialmente vulnerables descritos en este documento sean parte de las discusiones en pos de la Nueva Constitución, y puedan ocupar un lugar dentro de esta nueva carta magna. Para alcanzar la inclusión plena y efectiva de las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión se requieren cambios sociales en distintos niveles y con diferentes grados de profundidad, consagrando el reconocimiento de las personas como titulares de derechos en relación a recursos imprescindibles”. Juan Cristóbal Romero destaca que la razón del estallido social se explica en “una suerte de lógica de la postergación de los grupos más pobres y vulnerables, a quienes no se les hace partícipes de la solución de sus problemas. No se les pregunta, no se les oye, no se les considera. Creemos que este es el momento histórico de hacerlo”.

Vicente Stiepovich, director social de Techo Chile y Fundación Vivienda comenta que desde la institución buscan poder acercar a las familias con que trabajan a la creación de la nueva Constitución: “Para nosotros es muy relevante que las familias más excluidas tengan voz y sean escuchadas. Y, en parte, a través de este documento, estamos poniendo al servicio de la Convención nuestro vínculo, cercanía y trabajo permanente con esas familias. Esta alianza nació para poder levantar de forma sistemática, inquietudes, necesidades y propuestas de las personas con las que trabajamos, y poder así, construir un documento que refleje eso. Creemos que las personas más vulnerables son las que más necesitan apoyo del Estado, y es por eso que nosotros vamos a poner todo lo que esté a nuestra disposición para seguir acercándolas con este tipo de instancias”.

El mayor valor de estas ponencias es que surgen de las personas más postergadas del país, las que sin embargo, como Francisca Prat, alumna de Fundación Súmate, quien ha logrado recuperar su derecho a la educación, están esperanzadas en que -parafraseando el famoso poema del uruguayo Eduardo Galeano, Los Nadies-, “la nueva Constitución nos considere seres humanos y no recursos humanos, nos ponga nombres y no números, y valore nuestras caras y no sólo nuestros brazos y fuerza de trabajo. Queremos ser considerados y este texto sirve para que nuestra realidad sea tomada en cuenta y nuestros derechos garantizados”. Melany Salas, dirigente vecinal del Cerro 18 de Lo Barnechea, por su parte, sostiene: “Soñamos con dejar de ser los sin casa, sin privacidad, sin un espacio propio. Queremos que tal como cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos, nos respeten nuestros derechos básicos, donde para mí la vivienda es el más importante”.