Aguinaldos de Fiestas Patrias: 4 de cada 10 empresas entregarán este beneficios a sus trabajadores

Según el sondeo realizado a más de 300 empresas, los montos fluctuarían entre los $25 mil hasta los $300 mil.

Dentro de las modalidades de entrega destacan las gift cards solidarias en las que, sin implicar un costo adicional a las compañías, se aporta directamente a fundaciones necesitadas.

Para muchos, las Fiestas Patrias son la festividad preferida del año, donde se reúne la familia, amigos en torno a parillas y ramadas. Hoy, por más que la pandemia no permita las mismas celebraciones de antes, sigue siendo una fecha anhelada en la que, además de los días de descanso marca el inicio del término del año. Los aguinaldos, son en este contexto uno de los beneficios más esperados por los colaboradores, ya que permiten solventar los gastos en viajes, comidas y distracciones que esta fiesta puede conllevar y para muchos otros es un alivio para poder satisfacer necesidades básicas, como en alimentación y pago de cuentas.

Si previo a la pandemia, más de la mitad de las empresas entregaban aguinaldo de forma regular, esta cifra bajó significativamente el 2020, en donde sólo un 29% lo siguió entregando, bajando los montos a casi la mitad de lo que se venía haciendo históricamente, según la encuesta realizada por la plataforma de sueldos y beneficios, Show Me The Money a 324 empresas. Esto, debido al fuerte impacto de las cuarentenas y la incertidumbre que provocaba sobre lo que vendría a futuro.

“Hoy el panorama es un poco más alentador, gracias un mayor manejo de la pandemia, a la apertura de mercado y a que las empresas tienen mayor claridad de cómo la crisis sanitaria afecta sus números, vemos un aumento de 9 puntos porcentuales en el número de empresas que entregará el beneficio, llegando a un 38% y donde el monto entregado apuntó un alza considerable, con respecto al año pasado, pero sin llegar a los niveles previos a la pandemia”, explica Joaquín Jiménez, Director de Show Me The Money. Así, si en el 2019 se entregaba como promedio $65.000, hoy se hace por $49.000, muy por sobre los $31.000 del año 2020. “Vemos un aumento tanto en los montos entregados este año y la cantidad de empresas que están retomando su entrega, luego de un complejo 2020”, concluye el Director de Show Me The Money.

Si bien las celebraciones presenciales han llegado a casi desaparecer, una tendencia que se ha mantenido al alza es el ir eliminando poco a poco los aguinaldos diferenciados según los cargos. “Esta es una democratización de los beneficios entregados por las compañías. Es más, se ve un punto de inflexión en el 2020 luego de la crisis social del 2019, en donde pasamos a tener un 81% de las compañías que entregaban la misma bonificación sin importar el cargo, versus un 56% de ellas que lo hacía previo a este hecho”, recalca Jiménez.

Para el experto del Grupo DNA el aguinaldo es y seguirá siendo una potente herramienta de engagement laboral y su modalidad de entrega tiene un rol fundamental en cómo es percibido. “Recibir un depósito bancario, por ejemplo, podría pasar un poco inadvertido, perdiendo en parte el sentido que podría tener la medida, mientras que la caja de mercadería y/o gift cards mantiene de cierta forma más el significado, ya que es algo tangible, que se puede compartir con la familia y no se diluye entre los gastos diarios” explica.



Es así como las gift cards han ido instaurándose como una de las modalidades preferidas por las empresas, ya que se ven como el punto intermedio entre el impersonal dinero en efectivo y la complejidad de la caja de mercadería.



De esta forma, si en 2019 la entrega de gift card o canasta concentraba un 12% del total, en 2021 esta modalidad alcanza al 27%, un aumento impulsado por las tarjetas de regalo.



Matías Zulueta, director ejecutivo y cofundador ProSueños, hace un llamado las empresas a adquirieran sus gift cards a través de www.prosueños.cl . “Solo por el hecho de hacerlo a través de ella, estarán aportando un % a la fundación que elijan apoyar, sin ningún costo adicional. Son las mismas gift cards de siempre, pero solidarias”, explica.

El aporte que se entrega a través de la plataforma y que no tiene ningún costo adicional para la empresa, se logra a través del acuerdo que ProSueños tiene con las distintas entidades proveedoras de gift card. “El volumen de ventas que realizamos nos permite destinar una parte de ellas a las fundaciones inscritas en nuestro programa”, cierra Zulueta.