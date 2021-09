Apruebo Dignidad realizó lanzamiento oficial de candidaturas en Magallanes junto al presidenciable Gabriel Boric

Luego del primer debate presidencial, este jueves llegó a Punta Arenas, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, para ser parte del lanzamiento de las candidaturas parlamentarias y de Cores.



Pintando un mural en la Costanera en Punta Arenas, este jueves el pacto Apruebo Dignidad, presentó oficialmente las candidaturas a diputados, senadores y Cores, de cara a las elecciones de noviembre próximo. La actividad, liderada por la artista Pola Jara, reunió a vecinas y vecinos pintando un mural con la frase recordada del gobierno de la Unidad Popular: “La felicidad de Chile comienza por sus niños”.



El candidato presidencial y diputado por Magallanes, Gabriel Boric, fue el encargado en dicha actividad de presentar a cada uno de los candidatos y candidatas, destacando que “desde nuestra región de Magallanes estamos dando inicio nuevamente a este proceso de trasformación en donde nos hemos decido a construir un Estado que garantice derechos sociales para todas y todos en donde la descentralización se haga carne, donde superemos de una vez por todas los abusos que tiene este sistema neoliberal”.



Las candidatas y candidatos al Senado de Apruebo Dignidad son; Luz Bermúdez (Convergencia Social), Julio Contreras (Fuerza Común) y para la Cámara de Diputados y Diputadas; Javiera Morales (Independiente), Doris Sandoval (Independiente), Luis Burgos (Independiente – PC), y Nikos Ortega (PC).



En tanto, los candidatos y candidatas a Cores de Apruebo Dignidad, que esperan ser ratificados por el Tricel en los próximos días son: Danilo Villegas (Convergencia Social), Julie Christie (Convergencia Social), Beatriz Muñoz (Convergencia Social), Pablo Cifuentes ( Convergencia Social) y Herminia Ascencio (Convergencia Social).



En un acto de camarería participaron las candidaturas a Cores del Partido Comunista: Dalivor Eterovic, Ximena Soto, Juan Vukusich, Teresa Bórquez, Luis Ruiz Avendaño, Fernanda Guelnao, Ramón Gómez Rogel y Silvana Avendaño.



En el evento la candidata a Senadora Luz Bermúdez, expresó que la Cámara Alta, tiene que ser cercana a la gente y que además debe ser un lugar participativo para transformar Chile: “Me tomo esto con mucha responsabilidad, con mucho orgullo porque también siento la responsabilidad de que tengo todo un colectivo detrás, no me estoy representando a mi hoy día, estoy representando a un colectivo que me llena de orgullo y por sobretodo de esperanza”.



En la misma línea, el candidato a Diputado Nikos Ortega, manifestó que “hoy nos acompaña las fuerzas de la historia. Nosotros creemos humildemente que representamos las grandes demandas del pueblo chileno, los grandes dolores de nuestro pueblo”.

Por su parte, el candidato a Consejero Regional, Pablo Cifuentes indicó que “el proceso de descentralización es fundamental, el proceso de descentralización no puede partir desde Santiago, tiene que partir desde acá. Desde la región más extrema para que una vez por todas la voz de la gente que está acá se escuche y los cambios se hagan de verdad”.



Al finalizar la maratónica jornada de día jueves, el abanderado de Apruebo Dignidad -además de enfocar sus actividades en su trabajo parlamentario en el distrito- asistió a un ampliado con un centenar de adherentes que se congregaron en el sindicato de Estibadores.