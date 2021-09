Consejeros Regionales plantean preocupación por dificultades en retorno a clases presenciales de colegios municipales en Magallanes

En sesión plenaria efectuada este martes 21 de septiembre, integrantes del Consejo Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, plantearon su preocupación por las dificultades y lento retorno a clases presenciales en varios colegios municipales de la región y efectuaron un llamado a los municipios, gremios y corporaciones a presentar proyectos que fortalezcan el área educación y permitan a los alumnos asistir a las aulas de manera segura.

Tal y como lo expresó el consejero regional, Antonio Bradasic, “muchos apoderados me han presentado esta inquietud y vemos que no esta pareja la cancha ya que los alumnos de colegios particulares están asistiendo regularmente a clases. Por otro lado, escuchamos quejas de alumnos y docentes respecto a que los fondos entregados por Educación son insuficientes y no superan los mil pesos por estudiante, entonces llama la atención la pasividad del municipio de Punta Arenas al no presentar ningún proyecto a este Consejo Regional. Si hay escasez de fondos, debería hacerlo para que los colegios municipales cuenten con las medidas de seguridad necesarias”.

Asimismo el Gobernador y presidente del CORE, Jorge Flies, confirmó “hemos hablado con el colegio regional de profesores, paradocentes, funcionarios de las corporaciones, municipios y hasta el día de hoy no tenemos un proyecto presentado al Gobierno Regional. También planteamos a los alcaldes y asociaciones gremiales que si efectivamente hay un déficit de ingreso de los niños por falta de condiciones, estamos dispuestos a colaborar. Preocupa porque ha sido un retorno dispar ya que los colegios subvencionados y particulares están en clases presenciales y solo algunos colegios municipales volvieron y otros no. Esa disparidad produce un daño gigantesco en la educación de los niños en cuanto a su currículum académico, más de un año y medio de un total de doce o cuatro, tienen un gran impacto en su futuro”, reiteró.

Finalmente la consejera regional, Roxana Gallardo, señaló que es necesario aclarar el tema y convocar al seremi y otras autoridades a una reunión, “la comunidad merece saber que está pasando. Es triste ver como alumnos de colegios particulares y subvencionados asisten a clases hace ya meses y cuando uno llama al colegio municipal, algunos contestan que todavía no se puede enviar a clases a los niños de primero básico que están juntando las letras para aprender a leer y deben hacerlo por medio de un video. Hay madres con tres niños y un solo computador, las cuales no pueden ir a trabajar ni ingresos para su hogar. Espero que esto se deba solo a la falta de recursos porque eso tiene solución y no sea falta de voluntad ya que lamentablemente hay gente que manda más que las autoridades y finalmente los afectados son nuestros hijos”, concluyó .