Encuesta nacional Data Influye señala 46% de confianza en Convención Constitucional y 67% de desaprobación a la gestión del gobierno

“TúInfluyes” publicó los resultados del informe de contingencia nacional Data Influye, correspondiente al mes de agosto, donde se dio a conocer la percepción de la ciudadanía en diversos temas, como el trabajo de la Convención Constitucional, la carrera presidencial y el 18 de septiembre en medio de la pandemia del Covid-19.

Respecto al órgano encargado de redactar la nueva Constitución, un 46% de los encuestados manifestó estar muy interesado en su desarrollo, mientras que un 20% está desinteresado o muy desinteresado.

En esa línea, un 53% sostuvo que el trabajo de la Convención, a poco más de un mes de su instauración, está por debajo o muy por debajo de sus expectativas.

Un 29% dijo que es acorde a las expectativas y solo un 18% comentó que está por sobre sus expectativas.

Asimismo, un 46% respondió que tiene confianza en que la Constitución sea aprobada en el plebiscito de salida, el próximo año.

PRESIDENTE PIÑERA Y FIESTAS PATRIAS

Según el estudio, tan solo un 13% de los consultados aprueba la forma en que el Presidente Sebastián Piñera está conduciendo el Gobierno, contra un 69% que lo desaprueba, mientras que un 15% respalda al actual Gobierno, contra un 67% que no lo hace.

Además, se expuso que un 57% tiene ninguna o poca confianza en la información sobre el coronavirus que han entregado desde el Ministerio de Salud hasta el momento, que se contrapone al 16% que dijo que tiene mucha confianza.

A ello, se suma que un 80% consideró que está de acuerdo o muy de acuerdo con la premisa “el Gobierno sigue aplicando el toque de queda para control de orden público más que una medida sanitaria”.

En cuanto a los festejos por las Fiestas Patrias, a conmemorarse el próximo fin de semana, un 80% pensó que sería “sensato” suspender la Parada Militar del 19 de septiembre, evento que está en carpeta, luego de que el año pasado no pudiera realizarse, también por la pandemia.

Respecto a la asistencia a eventos, un 76% dijo que no asistirá a desfiles ni actos cívicos, mientras que un 69% aseguró que no irá a fondas o ramadas y un 58% que no saldrá de la región o su comuna para festejar. Por el contrario, un 41% sí visitará a familiares o amigos en estas fechas y un 25% realizará paseos o actividades al aire libre, como elevar volantines.

En cuanto a la percepción de riesgos relacionados al virus, un 73% pensó que fondas y ramadas es donde hay más probabilidades de contagio, seguido por un 60% que creyó que sería en desfiles o actos cívicos y un 34% por viajar fuera de la ciudad respectiva. Solo un 16% consideró que reunirse con amigos es muy riesgoso y un 9% que lo sería pasear o realizar actividades al aire libre.

CARRERA PRESIDENCIAL

Finalmente, Data Influye mostró que el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (Convergencia Social), sigue liderando la carrera presidencial con un 26,5%, dejando en el segundo lugar al oficialista Sebastián Sichel (Chile Podemos+), con un 17,8%.

En tercer lugar apareció Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) con un 11,3% y en cuarto José Antonio Kast (Partido Republicano) con un 10,9%. Más atrás se ubicaron Franco Parisi (Partido De La Gente, 5,5%), Marco Enríquez-Ominami (Partido Progresista, 2,6%) —que aún está a la espera del Tricel para validar su postulación a La Moneda— y Eduardo Artés (Unión Patriótica, 1,5%).