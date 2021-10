Cámara de Diputadas y Diputados aprueba proyecto de parlamentaria Sandra Amar que busca con insistencia una mesa de negociación del 4% con el Gobierno

La Diputada por Magallanes presentó un proyecto de resolución que fue aprobado hoy y que establece solicitar al Poder Ejecutivo crear una mesa de negociación tendiente analizar el pago de esta deuda histórica.

Magallanes y Antártica Chilena 12.10.2021 – Hoy en la Cámara de Diputadas y Diputados nuevamente se votó proyecto de resolución de autoría de la parlamentaria Sandra Amar en el cual se da insistencia a la solicitud de levantamiento de una mesa de negociación de la deuda histórica del 4%, petición que ya se encuentra en una glosa del presupuesto de la nación del año 2021.

Al respecto, la Diputada Sandra Amar, afirmó que “hace dos años atrás se acercó a mí la agrupación del 4%, a través de su presidenta, la señora María Teresa Vargas, quien en ese momento me explicó en detalle la situación de la deuda histórica del 4% por la cual llevan luchando por más de 40 años. Ellos me pidieron apoyo, a lo cual no dudé en ningún momento y he estado siempre gestionando espacios de diálogo para analizar el pago de la deuda y hoy, con este proyecto aprobado, se capitaliza con un acercamiento real con el Gobierno para poder negociar”.

A eso, la parlamentaria agregó que “este proyecto busca ayudar a todos los trabajadores y trabajadoras que llevan años luchando por su 4%. Desde un principio, creí que sus demandas eran válidas y fue por eso que me comprometí a apoyarlos y así seguirá siendo. Durante estos dos años me he mantenido siempre al tanto y aportándoles desde mi función como parlamentaria, gestionando reuniones que han servido para avanzar. Ahora, el tema queda en manos del Ejecutivo y esperemos que la negociación termine en buenos términos, para quienes llevan años esperando por su devolución y así tener una vejez más digna”. Recordar que esta deuda histórica arrastra más de 40 años y comenzó en 1977, dónde a los trabajadores y trabajadores que pertenecían a la Caja de Empleados Particulares (EMPART) se les cotizó un 4% más de sus sueldos durante casi 20 años, con el fin de que puedan optar a mejores beneficios sociales, los cuáles nunca existieron, por lo que los afectados están solicitando la devolución de dichos dineros.