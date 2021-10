Sin responsables se cierra la investigación de la tragedia del Hércules C-130

A través de redes sociales se comenzó a difundir la carta que la Fuerza Aérea de Chile envió a las 38 familias de las víctimas que fallecieron en el accidente aéreo ocurrido el 9 diciembre de 2019 en el Paso Drake, en el que el Hércules C-130 capotó cuando viajaba desde Punta Arenas a la antártico.

El detalle de a carta precisa que las diligencias y pericias operativas realizadas por entidades especializadas en la materia, tanto nacionales como extranjeras, no pudieron establecer la causa del accidente. “Habiéndose realizado todos los esfuerzos humanos, materiales, científicos y tecnológicos en esta investigación, no fue posible establecer la causa del accidente. Lo anterior, debido a la escasa cantidad de elementos rescatados desde el mar y que formaban parte de la aeronave”.

En la carta se explica que no se pudo determinar que el accidente se haya producido por una operación de la tripulación de vuelo o de apoyo; o por la carga que se transportaba; o por condiciones meteorológicas, es decir, la investigación sumaria no pudo establecer responsabilidades en la tragedia. Consigna el documento que, durante la investigación si fueron detectados – aunque no se detallan – aspectos administrativos relacionados a lo sucedido, los que fueron puestos en conocimiento de la autoridad institucional de la Fuerza Aérea de Chile.