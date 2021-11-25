Estado de rutas en la región de Magallanes, jueves 25 de noviembre
|MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 24/11/2021 HORA: 20:00 horas
|Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA.
|Recomendamos a quienes tengan que desplazarse por la Ruta 9 norte-sur, considerando también distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, considerar la presencia de animales silvestres en todas las rutas, conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva y atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas.
Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES: Se recomienda a la población mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación. En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENAS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS: MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES.
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN, TRAMO SIN PAVIMENTAR CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA SECA.
|SI
|NO
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|X
|ESCARCHA
|X
RETÉN AGUA FRESCA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE: RUTA SECA.RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78: RUTA SECA.RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA SECA. ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y CALAMINAS RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA SECAADEMÁS CON BACHES Y CALAMINAS.RUTA Y 620 DISCORDIA: RUTA SECA.
|SI
|NO
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|ESCARCHA
|X
SUBCOMISARIA RÍO SECO
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN A LA ALTURA DEL KM 8.5 RUTA 9 TRABAJOS EN LA RUTA EN AMBAS DIRECCIONES, SEÑALIZADOS.
SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA SECA. RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50: RUTA SECA.KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA SECA.RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA SECA.RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA SECA. ADEMÁS CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA SECA. ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
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|AGUANIEVE
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|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|RETÉN VILLA TEHUELCHES
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA ANIMALES SILVESTRES. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA SECA.MONTE GALLINA Y CARPA MANZANO: RUTA SECA.RECTA MONUMENTO AL VIENTO: RUTA SECA.RUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN MORRO CHICO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA SECA.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA SECA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127: RUTA SECA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA SECA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIO
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DEBIL.
|PRECAUCIÓN RUTAS CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.
RUTA Y- 405: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 485: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA SECA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y CRUCE PRIMERA ANGOSTURA
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA SECA.SECTOR TOBOGANES: RUTA SECA.RUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50: RUTA SECA.RUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|RETÉN CAÑADÓN GRANDE
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, SIN VIENTO.
|PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, ADEMÁS MÁXIMA PRECAUCIÓN CON BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALES
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|2DA. COMISARÍA NATALES
ADUANAS SANITARIASTERMINAL DE BUSES TERMINAL MARÍTIMO Y AERÓDROMO TT JULIO GALLARDO”
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|SUBCOMISARIACASAS VIEJAS
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS DE AGUA DÉBILES, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA HÚMEDA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA HÚMEDA.CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA HÚMEDA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA HÚMEDA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA HÚMEDA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO
|CONDICIÓN: CUBIERTO, VIENTO DÉBIL.
|RUTA CH-250: RUTA SECA.RUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECA.RUTA Y-315: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO EDÉN
|CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINE
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO
|CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.
|RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA MOJADA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA MOJADA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA MOJADA.RUTA Y-290: RUTA MOJADA, PRECAUCIÓN RUTA CON BACHES.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA MOJADA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|RETÉN CERRO GUIDO
|CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, ADEMÁS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA HÚMEDA ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIR
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
|3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, VIENTO DÉBIL.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA.
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN RUTA CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES. RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA SECA, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
|X
|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERA
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
TENENCIA CERRO SOMBRERO
|CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.
|PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LAS RUTAS.
RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA SECA.SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA SECA.SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHILL: RUTA SECA.RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA SECA.RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA SECA, PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKEL
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO
|CONDICIÓN: SIN CONTACTO.
|MÁXIMA PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.
RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA SECA.RUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA SECA.RUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA SECA.RUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA SECA.SECTOR: LOS CASTORES: RUTA SECA.RUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA SECA.Y-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA SECA.Y-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA SECA. RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA, PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
|PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOS
|CONDICIÓN METEOROLÓGICA
|ESTADO DE RUTAS
4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS
|CONDICIÓN: NUBOSIDAD PARCIAL, VIENTO DÉBIL.
|RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA SECA.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
|X
|ESCARCHA
|X
|TENENCIAYENDEGAIA
|CONDICIÓN: DESPEJADO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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|ESCARCHA
|X
RETÉN PUERTO TORO
|CONDICIÓN: NUBLADO, SIN VIENTO.
|SIN NOVEDADES.
|SI
|NO
|AGUANIEVE
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|NIEVE
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