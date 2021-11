Sector salud extiende horario de vacunación en gimnasio de la confederación para reforzar campaña contra Covid-19

Este recinto funcionará en dos turnos, de 10.00 a 15.30 horas, y de 16.00 a 20.30 horas, para entregar una opción mas de horario para la comunidad.

Como parte de las acciones de reforzamiento de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en la región, que busca entregar nuevas opciones para que la comunidad acuda a realizar este proceso, esta tarde autoridades regionales visitaron el punto ubicado en el Gimnasio de la Confederación Deportiva, lugar que desde hoy martes 16 de noviembre, junto con funcionar en la mañana, también dispondrá de un turno de 16.00 a 20.30 horas, para facilitar el acceso a la vacunación.

El Alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que “se ha demostrado empíricamente que las personas que están vacunadas tienen mucho menos riesgo de terminar en un hospital por un contagio de Covid. Hay que recordar que el Covid sigue presente y lo que hacemos con las vacunas es prevenir el contagio y la gravedad de los casos. Y por otro lado, se ha informado que se ha flexibilizado la forma de viajar, siempre y cuando se cumpla con la vacunación completa. Y por eso como Área de Salud de la Corporación Municipal de Punta Arenas en conjunto con la Seremi de Salud se ha dispuesto ampliar las coberturas para que no haya excusa de las personas que no se quieren vacunar. La invitación es a que se acerquen al Gimnasio de la Confederación Deportiva, porque estamos con un nuevo turno, que significa que estaremos vacunando de 16.00 a 20.30 horas, de tal manera que estamos posibilitando que las personas que están trabajando, o personas que tienen que traer a los hijos o adultos mayores, lo puedan hacer no solamente en las mañanas en locales ya establecidos, sino ahora en la tarde, de tal manera que no haya excusas para poder cumplir con este proceso”.

A su vez, el Seremi de Salud (s) Eduardo Castillo explicó que: “Ayer iniciamos un nuevo punto de vacunación en la Casa del Soldado, y hoy martes anunciamos un nuevo turno del vacunatorio ubicado en el Gimnasio de la Confederación Deportiva, desde las 4 de la tarde hasta las 8 y media de la noche, para dar respuesta a muchas personas que trabajan en zonas periurbanas y que se les hace difícil poder asistir. Además, quiero hacer un llamado a los rezagados, a esos casi 800 magallánicos que aún no se han vacunado, que es el 0.5% de la población. Segundo, a las dos mil personas que aún no han recibido su segunda dosis, y tercero, a los mayores de 55 años que aún no han recibido su vacuna de refuerzo. Esperamos que este nuevo horario y este espacio sea un lugar para que ellos participen para el cuidado de ellos y la comunidad”.

Unas de las primeras personas que fue a vacunarse en este nuevo horario, la Sra. Digna Sandoval, dijo que le parecía fantástico esta nueva opción, “sobre todo para uno que trabaja y no tiene disponible a cualquier hora”, además realizó un llamado “a que por favor la comunidad venga a vacunarse, para evitar que nos contagiemos y estemos más seguros”.

Se recuerda a la comunidad que durante la semana del 15 al 19 de noviembre los puntos de vacunación en Punta Arenas son los siguientes: el Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera y Escuela 18 de septiembre, que funcionan de 10.00 a 15.30 horas. Estos dos recintos educacionales funcionarán hasta el miércoles 17 de noviembre, puesto que luego serán entregados para que sean locales de votación en las elecciones del 21 de noviembre.

También se dispone del nuevo punto de la Casa del Soldado (Quillota Nº815) y dos puntos de vacunación en Zona Franca (en el primer y segundo piso del módulo central). En Puerto Natales es la iglesia comunitaria “Gracia y Paz” en calle España Nº1480 y en Porvenir en el CDT. En las otras comunas en Hospital Comunitario y postas rurales.