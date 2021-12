651 niños entre 3 y 5 años han recibido vacuna contra Covid-19 en Magallanes

“Esta campaña lo que busca es dar tranquilidad a los padres, algunos han manifestado consultas y queremos decirles que esta es una vacuna que se ha estudiado entre 100 millones de personas entre niños y jóvenes hasta 17 años”, señaló el Seremi (s) de Salud Eduardo Castillo.

Hoy lunes 13 de diciembre se realizó actividad de refuerzo de la Campaña de vacunación contra Covid-19, dirigida a niños y niñas de 3 a 5 años, la cual se inició el lunes 6 pasado con la inoculación de infantes con comorbilidades para luego ampliarla el miércoles 9 a todo el grupo etario.

De acuerdo a la proyección del Censo 2017, la población estimada a vacunar en Magallanes es del orden de 6.110 niños y niñas de estas edades y, hasta el día domingo 12 se habían inoculado 651 niños y niñas de este grupo de edad,

Esta jornada fue el turno de José Ignacio Cerda (3), Catalina Mercado (3) y Lucas Oyarzo (4) quienes acompañados de sus padres y demostrando entusiasmo y compromiso con la campaña, quisieron estar presentes y dar el ejemplo al recibir su primera dosis de vacuna Pfizer.

Al respecto al Seremi (s) de Salud, Eduardo Castillo señaló que: “La semana pasada iniciamos la vacunación d ellos niños entre 3 y 5 años con comorbolidades, y a contar del pasado jueves está abierto para todos los niños entre esa misma edad. Más de 6 mil niños son los que tenemos que cubrir y hasta ahora hemos tenido una buena recepción. Esta campaña lo que busca es dar tranquilidad a los padres, algunos han manifestado consultas y queremos decirles que esta es una vacuna que se ha estudiado entre 100 millones de personas entre niños y jóvenes hasta 17 años. Tiene estudios internacionales los cuales fueron avalados por estudios nacionales de la Universidad Católica. Es por eso que la invitación es a vacunarse”.

El proceso de vacunación a niños y niñas de esta edad, permite ampliar el efecto de protección de la vacuna a este grupo etario y a la población en general, disminuyendo el porcentaje de población que no cuenta con estas dosis.

La cobertura en el grupo de niños y niñas de 6 a 11 años es de un 86,1% en primeras dosis y de un 72,9% en segundas dosis en la región. En tanto, la cobertura de jóvenes de 12 a 17 años en la región, registramos una cobertura de 100,5% en primeras dosis, y de un 96,6% en segundas dosis.

María Soledad Soto, mamá de Catalina, dijo que: “Nosotros estábamos esperando la vacuna, que se de esta posibilidad. A la vez quiero agradecer del proceso, siempre todo tan expedito y rápido. En nuestra familia ya estamos todos vacunados por lo que nos da mucha más seguridad”.

Mientras que el papa de Lucas, Mauricio Oyarzo agregó que: “Nosotros como familia decidimos vacunarlo porque es el principal motivo de prevención. Por suerte no nos hemos contagiado y la vacunación ha sido fundamental, Lucas era el único que faltaba. No fue difícil decidir vacunarlo porque ellos mismos lo pedían”. El hecho que los niños y niñas se vacunen, no sólo los protege a ellos sino también a sus padres, abuelos y hermanos menores como un verdadero efecto multiplicador.

Este esfuerzo demuestra el compromiso del Gobierno con la salud de la población, en especial con los niños, quienes podrán concurrir con mayor seguridad a sus jardines infantiles y compartir con amigos, sin olvidar las medidas de autocuidado como el uso de mascarilla, lavado de manos con agua y jabón, distanciamiento físico.

A su vez, ante la presencia de síntomas concurrir a los servicios de urgencia y también que los establecimientos educacionales participen voluntariamente en el testeo escolar.

Puntos de Vacunación

Los puntos de vacunación de Punta Arenas para este grupo etario son:

–Escuela 18 de Septiembre (Por elecciones este punto funciona esta semana hasta el 15 de diciembre, para luego retornar a mediados de la próxima semana)

-Gimnasio Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera (Por elecciones este punto funciona esta semana hasta el 15 de diciembre, para luego retornar a mediados de la próxima semana)

–Casa del Soldado, en Quillota #815 entre José Menéndez y Avenida Colón.

-Gimnasio de la Confederación Deportiva.

Importante es señalar que los puntos de vacunación de la Zona Austral no están destinados a los niños y niñas de 3 a 5 ni tampoco a los de 6 a 11 años, sólo pueden concurrir a inocularse los jóvenes de 12 años en adelante.

Los puntos de vacunación en las otras provincias se mantienen: postas rurales, Hospitales Comunitarios, Iglesia Comunitaria «Gracia y Paz» en Puerto Natales y el CFT de Porvenir.