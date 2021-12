CCHC realizó intervención cultural en obras de Punta Arenas

La iniciativa busca generar espacios de esparcimiento y relajo para los trabajadores que se desempeñan en las diversas faenas.

Lunes 6 de diciembre 2021.– Los acordes del bolero “Contigo aprendí” fueron el punto de partida de una intervención musical que realizó la actriz y cantante Amaya Forch en distintas obras de construcción que se están ejecutando en Punta Arenas.

“Estoy feliz de hacer esta intervención en la construcción, me encanta. He descubierto muchos talentos y en toda construcción siempre hay alguien que canta muy bien. Es muy bonito compartir con ellos, poder traerles este momento de alegría, de cariño, un mensaje de amor, de relajo y además me gusta mucho ver como lo disfrutan, así que para mí es fantástico poder hacerlo”, comentó Amaya Forch.

Parte de las obras que visitó la artista fueron Loteo Sur y Río de los Ciervos, que está ejecutando Constructora Salfa, donde la interprete nacional compartió escenario con Cristian Naín, capataz de carpintería, que destacó “fue súper bonito cantar con alguien que viene de otro lado, es bacán. Para mí un orgullo que te tomen por sorpresa y te inviten a cantar. Muy bonita la actividad y sale de lo común en el trabajo”.

Otro que se atrevió a subir al escenario fue el jefe de bodega, Alfredo Águila, quien resaltó que “la experiencia fue muy linda y muy entretenida. Ojalá se repitan estas actividades, porque uno está todo el día trabajando y esto nos sirve como distracción, para que la gente esté más contenta”.

La artista también sorprendió a los trabajadores que se desempeñan en las obras del Loteo Enrique Abello 3 y 4.

Para la maestra carpintera de segunda, Carolina Vera, “fue excelente. Muy bonita la iniciativa que vengan acá a las obras a darnos un ratito de ánimo. Estamos muy contentos con los compañeros”, manifestó.

En tanto, para Emilio Valdés, que se desempeña como capataz de hormigón, “fue una linda sorpresa, aparte cantar con una gran artista es un orgullo tremendo”.

La actividad, que se realiza en las distintas regiones de nuestro país, busca acercar el arte a los trabajadores y aportar a su desarrollo integral, generando instancias que permitan mejorar su salud mental y fortalecer el vínculo con cada una de las empresas.

Carlos Braun, presidente de la CCHC Punta Arenas, comentó que, “esta es una actividad que se viene realizando durante varios años, por la Cámara Chilena de la Construcción a través de la Corporación Cultural, y que busca darle un espacio de esparcimiento a los trabajadores, sacarlos del día a día, hacer que pasen un buen rato. En esta oportunidad nos visitó Amaya Forch que logró involucrar a gran parte de los trabajadores que asistieron en diversas actividades, lo que nos tiene bastante contentos como cámara con los resultados obtenidos”.

La actividad tuvo una buena acogida en las empresas socias. Esta vez se sumaron EBCO, Concremag, Bravo Izquierdo y Constructora Salfa.