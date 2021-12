Dirigentes vecinales de Punta Arenas conocieron las operaciones de Enap en Posesión

Visitaron la planta, donde pudieron interiorizarse sobre el tratamiento que se realiza para obtener gas natural.

Punta Arenas, lunes 6 de diciembre de 2021.- Retomando sus actividades en terreno tras el receso propio de las restricciones impuestas por la pandemia, ENAP Magallanes desarrolló la primera visita a sus instalaciones con miembros de la comunidad.

En esta oportunidad, ocho dirigentes vecinales de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Hernando de Magallanes, se trasladaron hasta la localidad de Posesión, donde tuvieron la oportunidad de conocer la operación que se realiza para obtener el gas natural que se utiliza en los hogares. “La verdad es que uno queda impresionado con todo lo que se trabaja, la gente y los productos que entregan. Uno solo escucha muchas veces, pero generalmente no tiene mucha información respecto a cómo se hacen las faenas, así que estoy muy agradecido por esta oportunidad que nos dieron y ojalá que vengan otros dirigentes”, expresó Atilio Barría, presidente de la JJVV N°36, El Pingüino.

“Me pareció fantástico. No me imaginaba que era así. Es una instancia para reponer energías, agradezco la invitación de ENAP y todas las atenciones. No dimensionaba cómo era el campamento y esto nos ayuda a acercar la empresa a los vecinos y vecinas”, señaló Janet Colillanca, presidenta de la JJVV N°55, Villa Split.

Esta actividad se enmarca en el Plan ENAP Puertas Abiertas, impulsado por la Unidad de Comunidades de la empresa. “Estamos muy contentos de poder concretar esta primera visita, tras 2 años de restricciones debido a la pandemia. Para nosotros siempre es importante poder mantener el contacto con las comunidades, mostrarles nuestra operación y compartir con ellos el quehacer de ENAP, en una región donde sabemos que nuestra empresa es reconocida y valorada. Agradecemos el interés de los dirigentes por participar y esperamos repetir esta actividad el próximo año con otro grupo de personas”, explicó Alfonso Pacheco, jefe de Comunidades de ENAP Magallanes.

La presidenta de la Unión Comunal de JJVV Hernando de Magallanes, Raquel Álvarez, agradeció la invitación hecha por ENAP, porque además de conocer las instalaciones, significó el poder desconectarse un poco de la tensión que ha implicado lidiar casi 2 años con la pandemia, donde ellos han tenido un rol fundamental para ayudar a la comunidad. “Es muy fortalecedor el poder conocer Posesión y el recorrido que hicimos, nos llena de ánimo. Sirvió para despejarnos también en estos 2 años de pandemia, así que estamos muy agradecidos de la empresa que nos consideren”, enfatizó.