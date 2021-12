Más de 9 mil magallánicos serán beneficiados con el Aguinaldo de Navidad 2021

El monto del beneficio es de $23.704 por pensionado y se incrementará en $13.392 por cada carga familiar acreditada.

Como cada mes de diciembre, el Instituto de Previsión Social hace entrega del tradicional Aguinaldo de Navidad, que este año llegará a más de 2 millones de chilenos, y a 9.257 personas en Magallanes. En esta oportunidad, el monto del beneficio es de $23.704 por pensionado y se incrementará en $13.392 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre del año en curso.

En nuestra región, el pago del Aguinaldo de Navidad significará un desembolso para el Estado superior a los 216 millones de pesos, monto que incluye los incrementos que se pagan junto al aguinaldo por concepto de cargas familiares.

“El llamado es a que nuestros adultos mayores estén al tanto del pago de sus pensiones que viene con este monto adicional, no tienen que hacer ningún trámite, se paga de manera conjunta con la pensión. No es necesario solicitarlo de ninguna manera, para la tranquilidad de nuestros adultos mayores”, afirmó la seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés Schiattino.

Por su parte, el director regional del IPS, Eduardo Barahona Kompatzki, indicó que “la gente nos puede consultar llamando a nuestro Call Center 101, visitando nuestro sitio web ChileAtiende.cl, consultar en nuestras sucursales a nivel país y en toda la región, pero insistir en que no es necesario que la gente postule, sino que tenga la tranquilidad de que este beneficio llegará directamente cuando reciban el pago de sus pensiones”.

Cabe hacer presente que este beneficio se entregará antes de Navidad, para que todas las personas cuenten con su beneficio en los días previos a esa fecha.

Es importante señalar que en el caso de otras instituciones que también pagan el aguinaldo, cada una define su modalidad de pago.

¿Quiénes reciben el aguinaldo?

Este beneficio se paga a quienes al 30 de noviembre de 2021 tengan la calidad de pensionadas y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), DIPRECA y CAPREDENA, del Instituto de Seguridad Laboral y de las Mutualidades de Empleadores de la Ley de Accidentes del Trabajo (Ley N° 16.744). También tienen derecho los pensionados del Sistema de AFP, siempre que a esa fecha estén recibiendo el beneficio del Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.

En el caso del IPS, los beneficiarios son los siguientes: pensionados de las ex cajas de previsión, personas con Pensión Básica Solidaria (PBS), pensionados de leyes especiales (Exonerados Políticos, Rettig, Valech, Indemnizaciones del Carbón), beneficiarios del Subsidio por Discapacidad Mental (Art. 35 de la Ley N° 20.255).

¿Cómo y dónde cobrar el aguinaldo?

El aguinaldo se incluye en la pensión mensual; por lo tanto, las personas no deben hacer ningún trámite adicional para recibir esta ayuda económica.

La fecha del próximo pago de las personas pensionadas del IPS está indicada en su liquidación anterior. Pero, si alguien necesita confirmar la fecha cuando le corresponderá cobrar en diciembre, puede ingresar a www.chileatiende.cl, y en el buscador colocar “Fecha y forma de pago” y podrá acceder a la información.

Atención con posibles fraudes

En el marco del pago del Aguinaldo de Navidad, el IPS hace un llamado al autocuidado, ante la posible circulación de diversos mensajes por celular que podrían ser un fraude. Por eso, la recomendación es a no aceptar llamadas que parezcan sospechosas o de desconocidos, como tampoco abrir vínculos (links) que lleguen por mensajes de textos invitándoles a visitar páginas en Internet para conocer el monto de su aguinaldo, porque son falsos.

Para mayor información, las personas pueden consultar en redes sociales de ChileAtiende en Facebook, Twitter e Instagram, www.ips.gob.cl, www.chileatiende.cl y Call Center 600 440 0040, opción 2.