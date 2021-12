¿Por qué contratar personas con discapacidad?, Andrea ZondekPresidenta Fundación TACAL

Si ad portas del 2022 estamos haciéndonos esta pregunta, podemos entonces pensar que algo no estamos haciendo bien. Si sabemos que debemos incluir personas con diferente orientación sexual, que debemos darle la oportunidad de trabajar a mayores de 50 años y a extranjeros, ¿debemos seguir cuestionandonos la contratación de personas con discapacidad?

Un estudio realizado el 2014 por el Servicio Nacional de Discapacidad, sobre inclusión laboral de personas con discapacidad en Chile, concluyó que: “En este estudio se puede apreciar que la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad es un tema pendiente en el Estado”.

Lamentablemente en el año en curso, sigue siendo un tema pendiente. El trabajo en materia de diversidad e inclusión nunca termina del todo y a pesar que seguimos progresando, aún queda mucho por hacer. Las organizaciones han invertido tiempo en mejorar las políticas de diversidad e inclusión para sus trabajadores, muchas otras han formado comités de diversidad e inclusión; en lo cual hemos podido evidenciar un progreso en la actualidad, sin embargo, siempre hay cosas que mejorar y cada vez que se alcanza una meta, surgen nuevos objetivos y desafíos. Para Fundación TACAL ha sido muy enriquecedor acompañar a más de 400 empresas en este importante recorrido para convertirse en organizaciones inclusivas, evidenciando la importancia de contar con un programa integral de trabajo, siendo éste el único camino para lograr buenos resultados en materia de inclusión.

En Chile no existen beneficios tributarios por la contratación de personas con discapacidad, quizás sería un buen incentivo para su contratación. Hoy, gracias a la Ley 21.015 que exige que las empresas con más de 100 trabajadores cuenten con el 1% de contratación de personas con discapacidad, hemos visto un aumento en las ofertas de trabajo, pero así también hemos visto un aumento de procesos de inclusión mal realizados, ya que las empresas en búsqueda de cumplir una cuota exigida han perdido de vista la importancia de tener una cultura inclusiva que acompañe este proceso para que sea exitoso.

La Organización Internacional del Trabajo en conjunto con SOFOFA, realizó un estudio donde participaron 150 empresas que cuentan entre sus trabajadores personas con discapacidad, y dentro de las barreras de entrada más nombradas estuvo la falta de experiencia, que es considerada determinante, pues se estima que a menor experiencia, mayores barreras. Tener una política inclusiva, es considerada una condición necesaria pero no suficiente para la inclusión laboral de personas con discapacidad, ya que, si existen deficiencias culturales de inclusión, pese a contar con una política de inclusión, ésta no será posible. Por tanto, la cultura inclusiva, es considerada una condición necesaria, suficiente y fundamental de trabajar para la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero generalmente las empresas no conocen de esta necesidad. La cultura inclusiva se debe desarrollar con tiempo, con trabajo y con un “partner” que pueda apoyarlos correctamente en este camino.

En Fundación TACAL creemos que es momento de dejar de preguntarnos si podemos contratar personas con discapacidad y debemos comenzar a hacerlo, pero de una forma responsable y comprometida, es por esto que llevamos más de 36 años trabajando con empresas de todas las industrias, todos los rubros, asesorándolas en los procesos de cambio cultural, eliminando miedos, prejuicios y creando junto a ellas un futuro más justo para que todas las personas con discapacidad puedan desarrollarse en igualdad de condiciones y con las mismas oportunidades.

Andrea Zondek Darmstadter

Presidenta Fundación TACAL