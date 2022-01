Asociación de funcionarios de Magallanes solicita apoyo a comunidad ante alza de casos de Covid-19

Como es de conocimiento público, estas últimas 2 semanas ha habido un crecimiento exponencial de los casos de COVID-19 en nuestra región, lo que ha mermado completamente la posibilidad de realizar una trazabilidad en los tiempos de respuesta adecuados. El día de ayer 13 de enero, había 1.074 casos activos con un atraso de alrededor de 600 casos por trazar y casi 400 para hoy con sólo 9 trazadores.

La comunidad demanda respuestas ya que al no ser trazada no cuentan con la licencia médica correspondiente y tenemos constantes llamados y reclamos ya que no damos abasto.

Uds. como medios de comunicación hace un tiempo tuvieron conocimiento, de nuestras demandas por la desvinculación inminente de todo el personal contratado por código del trabajo, momento en el cual tuvimos que ir en la defensa de estos trabajadores/as para poder mantener a flote varias de las estrategias quedando un número reducido de personal para poder continuar nuestro trabajo.

Ante la respuesta de Ministerio en ese entonces, se tuvo que solicitar apoyo al Gobierno Regional para mantener personal en estrategias como CAD, testeo, trazabilidad y barreras sanitarias; personal externo que vino a apoyar y el que fue contratado a través de una Fundación sin fines de lucro. Lo que actualmente, también ha terminado.

Hoy estamos viviendo una nueva ola de casos y ante esta emergencia la respuesta ha sido lenta y poco operativa por parte del nivel central al cual estamos supeditados y; por lo tanto, necesitamos soluciones hoy y respuestas para la comunidad, ya que en este escenario no tenemos capacidad para realizar la trazabilidad de los casos con la función con la que fue creada, es decir, poder contener que existan más casos.

Solicitamos encarecidamente la comprensión de los empleadores para con sus colaboradores, dando las facilidades para aislarse ante un examen positivo de COVID-19 o a la espera del resultado si el trabajador presenta síntomas. Estamos haciendo lo humanamente posible para dar una respuesta y tramitar sus licencias y responder a sus demandas.

Le pedimos también a la comunidad extremar las medidas sanitarias de distanciamiento social, lavado de manos, uso de mascarilla de forma correcta y ventilación casa habitación y lugares de trabajo y acudir a los puntos de vacunación cuando les toque, ya que la prevención es la mayor estrategia contra el COVID-19 y la vacunación ha demostrado hasta ahora ser efectiva disminuyendo la aparición de casos graves.