En proyecto de ley que prorroga plazos que impide corte de servicios básicos: Senador Carlos Bianchi pide asegurar incorporación de clientes de suministro de gas de Magallanes a subsidio para pago de deudas acumuladas





El senador de Magallanes, Carlos Bianchi, presentará las indicaciones correspondiente y paralelamente instó al Gobierno a subsanar a la brevedad una abierta discriminación para los habitantes de la región de magallanes, por cuanto no está detallado en el proyecto de ley que presentó el Gobierno que podrán acceder a subsidio estatal especial para el pago de deudas contraídas en el marco de la ley, que suspendió el corte de suministros básicos por deudas durante el periodo Marzo de 2020 a Diciembre de 2021, ley de la cual es autor,

Al respecto el parlamentario explicó que “El día 04 de enero de 2022, se dio cuenta en la sala del Senado del ingreso a tramitación del Proyecto de Ley, iniciado en mensaje presidencial N° 421-369 “que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por COVID-19, y establece subsidios a los clientes vulnerables para el pago de éstas.” Al que se le asignó el Boletín N° 14.772-03 siendo tramitado por la Comisión de Economía y pasado a la comisión de Hacienda.

Dicho proyecto de ley, de iniciativa presidencial, especifica ir en apoyo de clientes de deudores de los servicios sanitarios y eléctricos, sin nombrar el caso de aquellos clientes de Gas de red, lo que podría dejarlo a interpretación y afecta mayoritariamente a los habitantes de la región de Magallanes cuyo sistema de calefacción es precisamente el gas natural distribuido por redes, siendo un elemento, no solo de servicio básico, sino vital.

Bianchi, indicó que la ley N° 21.249 tramitada respecto a la prohibición de corte de suministros básicos; como así también sus respectivas prorrogas con las leyes N° 21.301 y N° 21.340, incluyen a clientes de servicios de gas de red de manera expresa y esto no es recogido de la misma manera en el Proyecto de Ley en comento, por lo que se presentará las modificaciones corres dientes.

En la misma línea el senador Bianchi reiteró la solicitud para que el Gobierno regional pueda contemplar recursos para suplementar las diferencias que deberán pagara los inmuebles de las organizaciones sociales y las familias más carenciadas, como lo propuso hace unas semanas.