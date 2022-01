Gobierno llama a extremar medidas para evitar incendios forestales en Magallanes durante temporada estival





– De acuerdo a estudios, el 99% de estos siniestros se producen de forma intencional o accidental por el ser humano.



Punta Arenas, Viernes 07 de enero de 2022.- Esta mañana en el sector de Agua Fresca al sur de la ciudad, la delegada presidencial regional, Jenniffer Rojas; junto a la seremi (s) de Gobierno, Lil Garcés y al director regional de Conaf, Mauricio Vejar, hicieron un operativo en la carretera para concientizar a la población de los peligros de un incendio forestal.



Como contexto, los incendios forestales son la causa más importante de destrucción de ecosistemas, agravado por el proceso de cambio climático, afectando a la biodiversidad, el paisaje y el desarrollo sustentable, generando un fuerte impacto ambiental, social y económico.



En la instancia, la delegada presidencial regional, Jenniffer Rojas, manifestó que: “Ya comenzamos la época estival y sabemos que existe un aumento de incendios forestales; ya vivimos uno bastante fuerte en marzo que afectó a mas de 300 hectáreas y además hay muchos incendios que no solo afectan a la vegetación, sino que viviendas y a vecinos. Sabemos que el 99% de los incendios son producto de irresponsabilidad humana. La prevención es lo más importante para cuidar nuestro medio ambiente y sea cuidado, respetado y disfrutado por las familias magallánicas”.



Los incendios forestales aumentan de manera significativa los gases de efecto invernadero en la atmósfera por la liberación del CO2, lo que a su vez acelera el cambio climático que favorece de manera alarmante la ocurrencia de incendios por efecto de sequía en la vegetación, creando un ciclo de retroalimentación.



Frente al cambio climático, es urgente avanzar hacia la estandarización de la cooperación, en todos los ámbitos para transitar de lo inevitable a lo sostenible, mejorar las políticas públicas y educar a la sociedad sobre estos nuevos escenarios.



Para Mauricio Vejar, director regional de Conaf, la región – como el resto del país – atraviesa una gran crisis hídrica, por lo que a su juicio, “la vegetación, a causa de la falta de agua, también tiende a estresarse”. A lo anterior, la autoridad agregó que: “En nuestra región tenemos históricamente 20 incendios por temporada, solo en esta llevamos 10 con una superficie dañada de 6 hectáreas. Tenemos presencia de brigadas desde Puerto Williams hasta Torres del Paine, pero esta no es una tarea solo de Conaf, si no que de todos”.











La grave crisis hídrica





Chile es uno de los 10 países más vulnerables a los efectos de estos cambios y crisis climáticos y una de las consecuencias más graves es que llevamos 13 años enfrentando una de las sequías más intensas y perjudiciales desde que se cuenta con registros.

El déficit de precipitaciones, el déficit de acumulación de nieve, la capacidad disminuida de los embalses de acumulación de agua, y los caudales de los ríos en sus mínimos históricos, configuran un escenario muy complejo y que en algunas zonas es dramático.



El Gobierno ha impulsado un plan de acción con medidas de corto, mediano y largo plazo para asegurar el consumo de agua, pero se requiere una suma de esfuerzos de todos los ciudadanos y actores sociales para enfrentar en conjunto este desafío.



El seremi (s) de Obras Públicas, Jorge Mártinic, señaló que: “En el país estamos viviendo una crisis hídrica tremenda, ha sido la más relevante en los últimos 13 años y como región no estamos lejanos a eso”.



La autoridad explicó que: “Tenemos una precipitación en baja de un 20% en los últimos 20 años y en nuestros caudales y ríos ese porcentaje llega al 40%. Lo que para acá es importante porque el clima ha ido cambiando mucho; no tenemos la misma cantidad de nieve y la lluvia ha bajado. Es por esto que llamamos a la comunidad al cuidado del agua. El Ministerio de Obras Públicas ha trabajado fuertemente en entregar el servicio a todas las comunidades – principalmente para el consumo humano – por lo que llamamos a racionalizar el agua”.