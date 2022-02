Cachorro puma se encuentra al cuidado del SAG tras infructuosa búsqueda de su madre en el sector del aeropuerto Presidente Ibáñez en Punta Arenas

Punta Arenas, 11 de febrero 2022.- Un cachorro puma concolor aproximadamente de dos meses de edad fue encontrado por personal de la Dirección General de Aeronáutica en uno de los hangares del aeropuerto presidente Ibáñez de Punta Arenas, quienes se comunicaron de inmediato con el SAG de Magallanes para que procediera con el protocolo correspondiente para el caso de hallazgo de fauna silvestre, priorizándose siempre la reincorporación del animal a su hábitat natural.

Así lo manifestó el Director Regional del SAG, Gerardo Otzen, quien explicó que luego de 48 horas en que se dispusieran cámaras trampas y aulladores para permitieran orientar a la puma madre hacia el lugar donde el cachorro se encontraba, no fue posible avistarla para el reencuentro. Sin embargo, continúan las cámaras trampas en el recinto por si se avistara un puma en el sector.

“Es importante destacar que al ver cachorros de mamíferos y otras especies en el medio silvestre no se deben capturar ya que su madre puede estar cerca y al extraerlo del lugar hacemos difícil el reencuentro entre ellos, hecho que no corresponde al que hace noticia, ya que estaba en un lugar muy apartado de su medio silvestre”, manifestó el Director Regional del SAG.

En resguardo de la vida del cachorro, personal del SAG procedió alimentarlo e hidratarlo a la espera de realizar un examen veterinario del ejemplar para luego derivarlo probablemente a un centro autorizado de tenedores de fauna silvestre del SAG en caso de no hallar la madre.

Por su parte el Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Alfonso Roux, agregó que en estos casos, ante la ausencia de la madre puma, el cachorro no es autovalente, pues no ha desarrollado la habilidad de cazar y defenderse ante otras especies. “Como Ministerio de Agricultura tenemos la tarea de resguardar las especies silvestres protegidas, por lo que hemos dispuesto a través del SAG de los recursos humanos y tecnológicos para encontrar a la madre, lo que hasta el momento no ha sido posible”.

Rodrigo Molina, funcionario del SAG a cargo del cachorro, explicó que el sector del aeropuerto es parte natural de los corredores biológicos de este tipo de animales silvestres, por lo que permanentemente el Servicio recibe llamados por avistamiento de especies silvestres.

El puma es una especia protegida por la ley 19.473 y su reglamento y en Chile se distribuye desde Parinacota hasta la península de Brunswick, en Magallanes. A diferencia de otros felinos, como el león o el tigre, el puma no ruge, si no que maúlla de forma similar a un gato.