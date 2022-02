El cuidado del agua, responsabilidad de todos – Christian Adema Galetovic – Gerente Regional Aguas Magallanes





La sequía está golpeando duramente al sector sanitario en gran parte del territorio nacional como efecto claro del cambio climático, sin embargo, aun cuando en Magallanes el abastecimiento de agua potable está asegurado, no podemos estar tranquilos.



En Aguas Magallanes trabajamos día a día para llevar hasta cada uno de los hogares que atendemos, este recurso tan vital y escaso. Nos esforzamos haciendo un manejo eficiente de nuestras fuentes de agua cruda, ejecutando las inversiones necesarias y manteniendo un riguroso control sobre las pérdidas de agua potable que se genera -por diversos factores- en las líneas de distribución, lo cual es muy destacable a nivel nacional.



Pero, ¿cuánto consume una familia promedio?



Por efectos de espacio en la boleta mensual de consumos y dada la gran cantidad de números que ocuparían si habláramos en litros, se normalizó el uso de la unidad de volumen conocida como metro cúbico. Por ejemplo, un hogar promedio en Magallanes consume 18 metros cúbicos. Si llevamos esta cifra a litros, nos encontramos con que el consumo promedio en Magallanes es de 18 mil litros/ mes por cada hogar. Visto de otra forma, podríamos relacionarlo con 18 mil botellas de alguna bebida, o 900 tambores de 200 litros al mes. Por ello, nuestro llamado al consumo responsable.



La acción de cada persona y las familias que atendemos, es vital para evitar el desperdicio y colaborar en el ahorro de agua. ¿Cómo se puede ayudar? Ejecutando algunas acciones muy simples:



● Utilizar la lavadora con carga completa de ropa, haciendo así más eficiente el proceso y el ahorro de agua.



● No lavar la loza con el grifo abierto. Se recomienda enjabonar la loza para posteriormente enjuagar.



● No lavarse los dientes con el grifo corriendo. Se recomienda utilizar un vaso con agua.



● Duchas cortas: Una ducha de 10 minutos puede gastar 200 litros de agua, 1.400 litros por semana y cerca de 6 mil al mes. Multiplíquelo por el número de habitantes de su hogar y obtendrá el consumo de agua sólo de las duchas.



● También es posible ahorrar agua cambiando antiguos artefactos sanitarios como grifería e inodoros, todos diseñados hoy en día para reducir el consumo.



Entonces, hacer un uso eficiente de este bien tan preciado, vital y escaso, no es sólo tarea de Aguas Magallanes, también es responsabilidad de cada persona, de cada núcleo familiar en nuestra región. Si actuamos juntos, ayudaremos al futuro de las próximas generaciones de magallánicos.







Christian Adema Galetovic

Gerente regional Aguas Magallanes