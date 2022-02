Con grandes expectativas comienza nueva expedición que buscará fósiles de la Era de los Dinosaurios en Cerro Guido, Ultima Esperanza, región de Magallanes

Punta Arenas, 15 de febrero de 2022.- Desde hace más de una década, durante el mes de febrero, un grupo de investigadoras e investigadores nacionales y extranjeros sale desde Punta Arenas hacia Cerro Guido, localidad de la comuna de Torres del Paine, donde se han efectuado importantes hallazgos paleontológicos de interés mundial. Mamíferos como Magallanodon baikashkenke y Orretherium tzen, y dinosaurios como el anquilosaurio Stegouros elengassen, son algunos de los especímenes descubiertos recientemente en el valle del río de las Chinas.

En esta nueva oportunidad, el equipo se compone de 19 personas que integran la expedición paleontólogica a Cerro Guido, instancia organizada por el Instituto Antártico Chileno (INACH) y que se desarrollará entre el 15 de febrero al 1 de marzo, en el contexto de la Expedición Científica Antártica (ECA 58). En total serán dos arduas semanas de trabajo en terreno con un despliegue logístico importante y para lo cual se dividirán en al menos dos equipos con especialistas de diferentes áreas, y por supuesto, tomando los resguardos necesarios para evitar que ocurran contagios por Covid-19.

Liderando esta campaña está el director nacional del INACH, Dr. Marcelo Leppe Cartes, quien destaca: “Este año cumplimos una década desde los primeros hallazgos en Cerro Guido y el valle de las Chinas. Ha sido una investigación sistemática, multidisciplinaria, no tenemos solo estudios de dinosaurios, sino en otros tipos de reptiles, anfibios, aves y plantas, macro y microfósiles, también trabajos geológicos detallados tratando de reconstruir cómo era el ambiente, la geografía, el clima e intentando resolver una de las preguntas claves: ¿qué ocurrió al final de la era de los Dinosaurios?”. En definitiva, agrega, los ojos del mundo están puestos en este lugar del hemisferio sur y más aún luego de la portada de la revista Nature de diciembre 2021 que destacó a nivel internacional el descubrimiento del Stegouros elengassen, un pequeño anquilosaurio de cola armada de apariencia similar a un garrote azteca.

“En el valle del río de las Chinas, ya tenemos ubicados varios sectores donde sabemos que hay una gran concentración de fósiles. En esta ocasión nos vamos a concentrar en un sitio donde existen fósiles de pequeños vertebrados, que son muy importantes. Esperamos encontrar más mamíferos de la era de los Dinosaurios, considerando que ya hemos descubierto dos especies nuevas en ese lugar”, precisa el Dr. Alexander Vargas, académico del Departamento de Biología de la Universidad de Chile, quien menciona los últimos hallazgos de los mamiferos Magallanodon y Orretherium, y que cada una de ellas son piezas importantes del rompecabezas que están armando. “Todas las temporadas que estamos yendo estamos encontrando hallazgos de categoría mundial”, expresó.

Altas expectativas para este nuevo trabajo en terreno tiene el paleontólogo de vertebrados de la Universidad de Chile, Sergio Soto ya que “estamos tratando de incrementar la diversidad de vertebrados, ya contamos con varios especímenes interesantes, y también esperamos encontrar especies nuevas”, opinó. Además, menciona que uno de los focos de investigación de largo aliento, es: “relevar cual era la biota de este lugar, es decir, la flora y la fauna que existió en la época de los dinosaurios, su importancia y conexión con Antártica, ya que éstos son los yacimientos que están más australes en Sudamérica y tienen una directa relación con el continente Antártico, por el paso que permitió el tránsito de todo tipo de animales y plantas”, expresa.

En tanto, para la Dra. Cristine Trevisan, paleobotánica del Departamento Científico del INACH, “la parte más interesante del trabajo paleontológico es que cada uno tiene su especialidad, va trabajando, agregando más conocimiento y después montamos el puzzle con la reconstrucción de todo el hallazgo”, menciona.

“Uno de los hallazgos importantes es ver toda la evolución, porque no solo tenemos ambientes marinos, sino que ambientes marinos y continentales, hay una fauna y una flora muy abundante, entonces para mí es interpretar todo eso y darle un contexto global”, señala Leslie Manríquez, estudiante de doctorado de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos de Brasil, quien lleva diez años trabajando en Cerro Guido desde que cursaba geología en la Universidad de Concepción.

Asimismo, el equipo busca saldar la deuda que tiene con la comunidad, lo que pretenden hacer en dos grandes instancias: la primera de ellas, referida al “museo paleontológico en Cerro Guido que vendría a nutrir el interés paleontológico que existe en una de las comunas más ricas en fósiles de Chile, y quizás de Sudamérica, que congrega páginas importantes de la historia de nuestra región”, señala Leppe.

La segunda tiene relación con enriquecer la Colección Paleontológica Antártica y Patagónica que está ubicada en el edificio de los Laboratorios Jorge Berguño en calle Lautaro Navarro. “Una colección paleontológica que hemos estado fortaleciendo en el último tiempo, en la que esperamos hacer inversiones próximamente y con la cual nos hemos estado preparando para la llegada del Centro Antártico Internacional, donde va a haber una gran sala de colecciones paleontológicas y patrimoniales de la región”, expresa el director del INACH, quien agrega que el CAI tendrá como uno de sus relatos principales, la conexión Sudamérica-Antártica en la época al final de la Era de los Dinosaurios.

