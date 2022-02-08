Condición meteorológica y estado de rutas en Magallanes, martes 8 de febrero

Condición meteorológica y estado de rutas en Magallanes, martes 8 de febrero
MONITOREO: CONDICIÓN METEOROLÓGICA – ESTADO DE RUTASFECHA: 07/02/2022 HORA: 20.00 horas.   
Alertas Vigentes: ALERTA AMARILLA NACIONAL POR PANDEMIA. ALERTA ROJA POR INCENDIO FORESTAL COMUNA DE TIMAUKEL  ALERTA TEMPRANA PREVENTIVA POR PRECIPITACIONES  PARA LAS COMUNAS DE PUNTA  ARENAS, RIO VERDE, TIMAUKEL Y CABO DE HORNOS
Recomendamos a quienes tengan que desplazarse por la Ruta 9 norte-sur, considerando también distintas rutas de la región, realizar estos trayectos con máxima precaución, mantenerse atento a las condiciones del tránsito y meteorológicas.  Además CONSIDERAR LA PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS, conducir a velocidad razonable y prudente respetando los límites de velocidad, manejar a la defensiva. 
Es obligatorio el uso de mascarillas en todo el transporte público o privado, sea este marítimo, terrestre o aéreo. 
ÍNDICE UV: 3 – 5 MODERADO: Se recomienda mantener los resguardos y protección necesarios por trabajos o actividades que se realicen a la intemperie, ante los riesgos derivados de la exposición a la luz solar, utilizando bloqueador solar, anteojos con filtro UV, Gorros con visera. Informarse de las recomendaciones entregadas por las autoridades competentes en el área.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES: Se recomienda a la población mantener los alrededores de viviendas despejados de vegetación y desechos que se puedan quemar; evitar fumar en lugares con vegetación que pueda arder; no encender fogatas ni manipular fuentes de calor en zonas cercanas a vegetación.  En caso de observar humo o fuego en zonas de vegetación avisar a: CONAF (130), Bomberos (132), Carabineros (133) o PDI (134).       
  
PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESPUNTA ARENASCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
PUNTA ARENASADUANAS SANITARIAS:   MUELLE ARTURO PRAT MUELLE MARDONES; AEROPUERTO PDTE. CARLOS IBÁÑEZ DEL C. TERMINAL TRES PUENTES.CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA DÉBIL, VIENTO DÉBIL.        PRECAUCIÓN RUTA MOJADA, TRAMO SIN PAVIMENTAR, CON CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.RUTA Y – 580 HACIA EL ANDINO: RUTA MOJADA.        
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RETÉN AGUA FRESCA 		CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, VIENTO DÉBIL.PRECAUCIÓN RUTAS MOJADAS.SECTORES CUESTA GUAIRABO Y CUESTA PODUJE:      RUTA MOJADA.   RUTA 9 SUR DEL KM 8 AL 78:    RUTA MOJADA.  RUTA Y-620 A RESERVA PARRILLAR: RUTA MOJADA.  ADEMÁS CON RIPIO SUELTO Y BACHES. RUTA Y – 622 A SAN JUAN: RUTA MOJADA, ADEMÁS CON BACHES Y CALAMINAS.RUTA Y 620 DISCORDIA:     RUTA MOJADA.  



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SUBCOMISARIA RÍO SECO 
   

CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, SIN VIENTO.         PRECAUCIÓN   RUTAS MOJADAS Y A LA ALTURA DEL KM 8.5 RUTA 9 TRABAJOS EN LA RUTA EN AMBAS DIRECCIONES, SEÑALIZADOS.
SECTOR: AEROPUERTO DEL KM 17 AL 20: RUTA MOJADA.    RUTA 9 NORTE DESDE CALLE KUZMA SLAVIC AL KM 50:                            RUTA MOJADA.  KON-AIKEN, DEL KM 32 AL NORTE: RUTA MOJADA.  RUTA Y – 565 CAMINO VIEJO A RÍO SECO: RUTA MOJADA.  RUTA Y – 530 a RIO CANELO: RUTA MOJADA CON CALAMINAS, BACHES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y – 50 a RIO VERDE: RUTA MOJADA CON   BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.
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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESLAGUNA BLANCACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
RETÉN VILLA TEHUELCHESCONDICIÓN: NUBLADO CON LLOVIZNA, VIENTO DÉBIL.      MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA ANIMALES SILVESTRES. RUTA 9 NORTE DEL KM 50 AL 120: RUTA HÚMEDAMONTE GALLINA Y CARPA MANZANO:  RUTA HÚMEDARECTA MONUMENTO AL VIENTO:  RUTA HÚMEDARUTA CH 255, DEL KM 25 AL 40:  RUTA HÚMEDA
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RETÉN MORRO CHICO CONDICIÓN: NUBLADO LLUVIA DÉBIL, SIN VIENTO                  PRECAUCIÓN RUTA MOJADARUTA 9 NORTE DEL KM 120 AL 160: RUTA MOJADA.SECTOR KM 146 PUENTE PENITENTE: RUTA MOJADA.SECTOR CAÑADÓN BOMBALOT DEL KM 125 AL 127:                          RUTA MOJADA.SECTOR EL CHINGUE DEL KM 143 AL 144: RUTA MOJADA.SECTOR CHORRILLO ESPERANZA KM 160: RUTA MOJADA.
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PROVINCIA/COMUNAMAGALLANESSAN GREGORIOCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN TENIENTE HERNÁN MERINO CORREA		CONDICIÓN: NUBLADO, LLOVIZNA VIENTO DÉBIL.   PRECAUCIÓN RUTAS CON RIPIO SUELTO Y SOCAVONES DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4. 
RUTA Y- 405: RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO. RUTA Y- 455: RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 485: RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.RUTA Y- 475 RUTA HACIA SAN GREGORIO: RUTA HÚMEDA, ADEMÁS CON SOCAVONES Y RIPIO SUELTO.


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TENENCIA MONTE AYMOND PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRALABIERTO    ADUANAS SANITARIAS EN PASO FRONTERIZO Y   CRUCE PRIMERA ANGOSTURA		CONDICIÓN: NUBLADO CON LLUVIA, SIN VIENTO                          PRECAUCIÓN RUTAS MOJADASRUTA CH-255 DEL KM 40 AL 141: RUTA  HÚMEDASECTOR TOBOGANES: RUTA  HÚMEDARUTA CH-255 SAN GREGORIO, ENTRE EL KM 40 AL 50:                                          RUTA  HÚMEDARUTA CH-257 DEL KM 1 AL 16: RUTA  HÚMEDA



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 RETÉN CAÑADÓN GRANDE CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL            PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  
RUTA Y – 545 DEL KM 22 AL 91: RUTA SECA, ADEMÁS MÁXIMA PRECAUCIÓN CON BACHES, RIPIO SUELTO Y CALAMINAS.
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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZANATALESCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
2DA. COMISARÍA NATALES.
   		CONDICIÓN: NUBLADO,  SIN  VIENTO                          SIN NOVEDADES.       
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SUBCOMISARIACASAS VIEJAS 
PASO FRONTERIZO CASAS VIEJASCERRADO  		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                RUTA 9 NORTE DEL KM 161 AL 236: RUTA SECA.LLANURAS DE DIANA, RUBENS; VILLA RENOVAL: RUTA SECA.  CUESTA CORDÓN ARAUCO Y CAÑADÓN BOMBALOT: RUTA SECA.RUTA CH- 325 PASO FRONTERIZO: RUTA SECA.RUTA Y-340 HACIA SENO OBSTRUCCIÓN: RUTA SECA.
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RETÉN DOROTEAPASO FRONTERIZO DOROTEACERRADO  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                        RUTA CH-250: RUTA SECARUTA 9 NORTE DEL KM 225 – 236: RUTA SECARUTA Y-315: RUTA SECA





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RETÉN PUERTO EDÉN  		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.          SIN NOVEDADES. 




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PROVINCIA/COMUNAÚLTIMA ESPERANZATORRES DEL PAINECONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

RETÉN TORRES DEL PAINE VILLA CERRO CASTILLO
PASO FRONTERIZODON GUILLERMOCERRADO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                           RUTA 9 NORTE DEL KM 272 AL 324: RUTA SECA. RUTA Y-200 CRUCE BAHÍA EL BOTE: RUTA SECA.SECTOR VEGA MALA KM 298 RUTA 9: RUTA SECA.RUTA Y-290: RUTA SECA. PRECAUCIÓN   CON BACHES.SECTORES: TRES PASOS – DOS LAGUNAS Y LAGUNA FIGUEROA: RUTA SECA.
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RETÉN CERRO GUIDOCONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.                    PRECAUCIÓN RUTA CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO DE PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4, ADEMÁS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.   
RUTA 9 NORTE DESDE KM 333 AL 385: RUTA SECA, ADEMÁS CON BACHES, CALAMINAS Y RIPIO SUELTO.                                                           
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AVANZADA TEMPORALTORRES DEL PAINE
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE  		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN   MÁXIMA PRECAUCIÓN RUTAS AL INTERIOR DEL PNTP CON PRESENCIA ANIMALES SILVESTRES ADEMÁS DE RUTAS CON BACHES Y RIPIO SUELTO EN ALGUNOS SECTORES.   
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPORVENIRCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS
3RA. COMISARÍA PORVENIRADUANA SANITARIA:TERMINAL BAHÍA CHILOTACONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS,   SIN VIENTO.               SIN NOVEDADES.
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TENENCIA SAN SEBASTIÁNPASO FRONTERIZO SAN SEBASTIÁN ABIERTO CON RESTRICCIÓN ADUANA SANITARIA.  CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.   PRECAUCIÓN CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES EN LA RUTA.  RUTA CH-257 DESDE EL KM 100 AL 178: RUTA HUMEDA POR TRAMOS, ADEMÁS CON CALAMINAS ENTRE LOS KILÓMETROS 176 AL 178.
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOPRIMAVERACONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

TENENCIA CERRO SOMBRERO

  		CONDICIÓN: CUBIERTO CON LLUVIA, SIN VIENTO.PRECAUCIÓN RUTAS CON PRESENCIA DE ANIMALES SILVESTRES.  
RUTA Y-257 DEL KM 16 AL 100: RUTA HÚMEDA  SECTOR CUESTA VITELLI: RUTA HÚMEDA  SECTOR: CUESTA ESTANCIA SPRINGHI RUTA HÚMEDA  RUTA Y-259 HASTA EL KM 80: RUTA HÚMEDA  RUTA Y-65 DESDE MANANTIALES HASTA EL KM 65: RUTA HÚMEDA, PRECAUCIÓN POR PRESENCIA DE BACHES, SE MANTIENEN TRABAJOS EN LA RUTA SEÑALIZADOS DESDE MANANTIALES A PORVENIR.
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PROVINCIA/COMUNATIERRA DEL FUEGOTIMAUKELCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS



RETÉN PAMPA GUANACO
PASO FRONTERIZO BELLAVISTACERRADO 


                                                                                                         		CONDICIÓN: NUBLADO CON CHUBASCOS, SIN VIENTO.       PRECAUCIÓN CON ANIMALES SILVESTRES EN TODAS LAS RUTAS.
RUTA Y-71 RUTA CON RESTRICCIÓN SECTOR INCENDIO FORESTAL SOLO VEHÍCULOS DE EMERGENCIAS.
RUTA Y-85 DEL KILOMETRO 0 AL 160: RUTA MOJADARUTA Y -761 LAGO BLANCO: RUTA MOJADARUTA HACIA CALETA MARÍA Y LAGO DESEADO: RUTA MOJADARUTA HACIA LAGO FAGNANO: RUTA MOJADASECTOR: LOS CASTORES: RUTA MOJADARUTA Y-769 HACIA BELLAVISTA: RUTA MOJADAY-79 CRUCE LAS FLORES: RUTA MOJADAY-85 HACIA PUERTO YARTOU: RUTA MOJADA RESTRICCIONES SEGÚN LA MAREA,   PREFERENCIA VEHÍCULOS 4X4.   RUSSFIN EN SECTOR RÍO CHICO: RUTA MOJADA
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PROVINCIA/COMUNAPROVINCIA ANTÁRTICA CHILENACABO DE HORNOSCONDICIÓN METEOROLÓGICAESTADO DE RUTAS

4TA. COMISARÍA PUERTO WILLIAMS  		CONDICIÓN: SIN INFORMACIÓN.     RUTA Y–905 EN SECTOR URBANO: RUTA SECA.RUTA HACIA CALETA EUGENIA Y PUERTO NAVARINO: RUTA HÚMEDA.







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TENENCIAYENDEGAIA. CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.SIN NOVEDADES.  

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RETÉN PUERTO TORO		CONDICIÓN: NUBLADO, VIENTO DÉBIL.            SIN NOVEDADES.  
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