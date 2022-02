En el Día Mundial de la Esterilización Animal, el Colegio Veterinario de Chile (Colmevet), hace un llamado a la población

En el marco del Día Mundial de la Esterilización Animal, la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del Colegio Veterinario de Chile (Colmevet), hace un llamado a la población a adherirse y promover la importancia de este procedimiento considerando los efectos positivos en la salud de los animales y por ser una herramienta importante para evitar el abandono, a través del control poblacional.







“La implementación de políticas públicas con programas permanentes de esterilización animal que sean masivos, extensivos, sistemáticos, sostenidos en el tiempo y de calidad es el método más efectivo de abordar las poblaciones caninas y felinas que han excedido la capacidad de la población de velar por ellas responsable y adecuadamente. El control reproductivo es uno de los pilares fundamentales de la tenencia responsable de mascotas y el segundo más importante después de la educación en tenencia responsable”, indicó la Dra. Viviana Valenzuela, directora de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas de Colmevet.







Así, recordó que una de las principales causas de abandono de animales en las calles son las camadas y gestaciones no deseadas. De esta manera, la esterilización animal, ayuda a evitar la sobrepoblación de perros y gatos abandonados en la vía pública. En tanto, respecto de sus efectos en la calidad de vida, agregó que está demostrado que una mascota esterilizada tiene una esperanza de vida mayor que una mascota no esterilizada. Por lo tanto, la esterilización es una medida beneficiosa para reducir la densidad poblacional y promover el comportamiento responsable de los tutores de mascotas.







La esterilización animal, es un procedimiento que debe ser realizado exclusivamente por médicas y médicos veterinarios. Se realiza con bastante frecuencia en la clínica diaria. Las personas pueden acceder al servicio de esterilización a través de diversos canales: clínicas veterinarias, municipalidades, gobernaciones, universidades y organizaciones de protección animal. Se pueden encontrar servicios pagados, subvencionados y gratuitos. Para ello es necesario buscar la información y consultar con su médico veterinario de cabecera ante cualquier duda.







“Al evaluar los riesgos que se derivan de la sobrepoblación de animales domésticos, la esterilización animal se convierte claramente en la opción sin duda más responsable. Adicionalmente, esta medida es coherente con la perspectiva de Una Sola Salud, por cuanto incide positivamente en la salud de los animales; reduce la sobrepoblación de especies, ayudando a mitigar su impacto sobre el medio ambiente y disminuye la transmisión de enfermedades al ser humano”, puntualizó la Dra. Valenzuela.





La conmemoración fue establecida en 1995 por la Human Society Veterinary Medical Association con el objeto de crear conciencia sobre la importancia del control reproductivo en nuestros animales. La esterilización, además de evitar gestaciones y camadas no deseadas tiene otros beneficios, como evitar el celo en las hembras, reducir la incidencia de algunos tipos de cáncer y tumores, mejorar el control de la diabetes mellitus y de la epilepsia, y puede erradicar distintos problemas de comportamiento.