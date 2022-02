Ha fallecido Mark Lanegan – Juan Salvador Miranda



El mundo de la música acaba de perder una de las mejores voces del rock, pues Mark Lanegan, aquel icónico cantante que tanto lideró Screaming Trees como formó parte de Queens Of The Stone Age y The Gutter Twins, ha fallecido a los 57 años de edad. Así lo ha hecho saber un representante del artista a través de un comunicado. «Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su hogar de Killarney (Irlanda)«, se ha publicado en un escrito en el que no se matiza las causas del fallecimiento del intérprete. «La familia requiere que se respete su privacidad en este momento«.