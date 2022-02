Ministro de Hacienda y Directora de Presupuestos presentan el Informe de Finanzas Públicas del Cuarto Trimestre de 2021



El IFP da cuenta de una significativa mejoría en las proyecciones económicas y fiscales

para el año 2022, así como para el mediano para el mediano plazo (2023-2026), en

comparación con el Informe anterior.

Santiago, 04 de febrero. Este viernes el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda,

y la Directora de Presupuestos, Cristina Torres, presentaron el Informe de

Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2021, junto al Coordinador

Macroeconómico y de Finanzas Internacionales de Hacienda, Cristóbal

Gamboni, y al Jefe de Estudios de Dipres, Mauricio Carrasco. Este informe

describe el cierre preliminar del escenario fiscal de 2021, a partir de la

actualización del escenario macroeconómico y del cierre de la ejecución

presupuestaria, actualiza las principales cifras macroeconómicas y fiscales del

presente año, y delinea el escenario de mediano plazo (2023-2026).

Mejor escenario macroeconómico

En su exposición el Ministro Rodrigo Cerda dio a conocer las principales

actualizaciones del escenario macroeconómico y fiscal, destacando el mayor

crecimiento estimado para 2021, de 11,9%, lo que llevó a una revisión al alza

del crecimiento de 2022 hasta 3,5% desde el 2,5% proyectado en el IFP

anterior. El ministro explicó que “la revisión alcista del presente año se explicó

principalmente porque la economía internacional va a tener un crecimiento

importante este año, cerca de 4,4% y Chile se tiende a mover con el mudo. Un

primer motor de crecimiento tiene que ver con la economía internacional que

nos va a dar un impulso importante. Las economías emergentes están

creciendo 4,8% y además nuestros términos de intercambio pueden mejorar

ya que el precio del petróleo se prevé que va a disminuir. Por otro lado, el

precio del cobre que es nuestra principal exportación, la proyección sigue

siendo importante para 2022 y 2023, con ello, se adiciona un motor adicional

desde fuera lo que se suma el crecimiento interno, y las expectativas de las

empresas que hoy están a niveles prepandemia. Las confianzas de consumo

están mejorando”.

Asimismo, el Ministro Cerda aseguró que este IFP entrega noticias positivas

porque la convergencia fiscal está avanzando más rápido de lo proyectado.

“Los déficits fiscales que estamos proyectando para 2022 disminuyen porque

hay más ingresos. Eso es una buena noticia porque la convergencia fiscal está

yendo más rápido de lo que esperábamos. Tuvimos años muy difíciles en

pandemia y tuvimos que ocupar rápidamente nuestra política fiscal, pero hoy

podemos decir, que la política fiscal está en franca normalización”, aseguró el

Ministro Cerda.

Según explicó el Ministro de Hacienda, el Fondo de Estabilización Económica y

Social (FEES), que se ocupa para financiar los déficits fiscales, en enero de 2021

estaba en US$8.500 millones, se ocupó y en diciembre cerró en US$2.500

millones, es decir, se utilizaron US$6.000 millones, y “en enero ya hemos

recuperado US$4.000 millones. Eso significa que el FEES en enero, ya está en

US$6.500 millones. Estamos recuperándolo rápido para ojalá entregarlo en los

mismos términos que lo recibimos cuando llegamos al Ministerio en enero de

2021, a la próxima administración. Esa es otra muestra de la recuperación

rápida que está teniendo la política fiscal”.

Pese a los elevados niveles de incertidumbre económica y política actuales, en

el marco de la pandemia del Covid-19, se estima en el IFP que el balance de

riesgos para la actividad está sesgado al alza, teniendo en cuenta la alta

velocidad con que ingresa la economía a 2022, la elevada tasa de vacunación

de la población que limitará medidas sanitarias restrictivas adicionales, los

importantes niveles de liquidez aún disponibles para los hogares y, en

particular, la considerable recuperación que evidencia el mercado laboral.

Debido al mejor escenario macroeconómico, en el informe se proyecta que los

ingresos fiscales llegarían este año a $58.326.420 millones (equivalente a US$

70.699 millones), un aumento de $4.684.843 millones (US$ 5.678 millones) en

comparación con lo estimado en septiembre de 2021, cuando se elaboró el

Presupuesto 2022. A su vez, el gasto público para este año se proyecta en

$61.002.334 millones (US$ 73.942 millones) cifra superior en $304 mil millones

al valor presentado en el IFP de septiembre. Con todo, este nivel de gasto

proyectado para 2022 implica una caída real anual con respecto a la ejecución

2021 de 24,6%, lo que constituye una normalización del gasto, luego de la

fuerte expansión registrada el año pasado en respuesta a la pandemia del

Covid-19 y al fortalecimiento de la Red de Protección Social.

Actualización del balance fiscal 2021-2022

Luego de que 2021 terminará con un déficit fiscal efectivo menor al estimado,

de -7,6% del PIB, comparado con la estimación previa de -8,3% del producto,

el panorama para 2022 también mejoró, por lo que este IFP proyecta un déficit

fiscal efectivo equivalente a -1% del PIB estimado en 2022, menor a la

proyección de -2,8% del PIB del Informe anterior, reducción que se explica,

principalmente, por los mayores ingresos previstos.

Asimismo, la Directora de Presupuestos detalló que “en 2021 el déficit

estructural resultó en -11,4% del PIB, algo por debajo del -11,5% del PIB

proyectado en septiembre, mientras que para 2022 mejoró sustancialmente

pasando a -2,8% del PIB, también inferior al -3,9% del PIB, que era la meta

fijada con que se elaboró el presupuesto para este año”.

En tanto, la deuda pública se proyecta en 38,7% del PIB al cierre de este año,

tras finalizar 2021 en un nivel equivalente a 36% del producto.

Mejor escenario de holguras fiscales

En el escenario de mediano plazo las proyecciones mejoran significativamente

respecto de lo previsto anteriormente. La Directora de Dipres detalló que

“siguiendo la meta de reducción del Balance Estructural de 1 punto porcentual

por año, podemos decir que tendremos holguras acumuladas, entre 2023 y

2026, por más de US$ 30.000 millones, lo que implica un importante espacio

para gasto disponible para la próxima administración, en caso de que continue

con la convergencia fiscal señalada”. Incluso, agregó que, en los ejercicios

alternativos de convergencia fiscal menos exigentes, las holguras hacia

adelante siguen siendo relevantes.

Adicionalmente, el IFP prevé en el escenario central de mediano plazo que

hacia 2026 la deuda pública se estabiliza en torno a 40% del PIB, incluso

retrocediendo en el último año de proyección.

Cabe destacar que, en un ejercicio inédito en el IFP, se incorporan una serie de

escenarios alternativos de crecimiento económico, además de diversos

escenarios para la convergencia fiscal y el escenario de holguras de mediano

plazo. El informe se encuentra disponible en el sitio web de la Dirección de

Presupuestos, en www.dipres.gob.cl.

Finalmente, las autoridades dieron cuenta del esfuerzo de la actual

administración de ir recuperando el ahorro fiscal. Dados los mejores

resultados fiscales efectivos de 2021 y proyectados para 2022, el Gobierno

comenzó en enero la recomposición de los ahorros fiscales, luego del uso

relevante que se hizo de estos el año pasado, para enfrentar las consecuencias

de la pandemia. Así, en enero de este año se inyectaron US$ 4.000 millones al

Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), con lo que permitió superar

los US$6.400 millones en el FEES a enero del presente año, con lo que los

activos del Fisco alcanzarán cerca de US$18.500 millones.