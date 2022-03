26 equipos participaron de masivo Campeonato Municipal de Futbolito en Punta Arenas

Este domingo, el Municipio de Punta Arenas puso fin al Campeonato de Futbolito Copa Municipalidad de Punta Arenas, que contó con la masiva participación de más de 350 niñas, niños y jóvenes de la comuna, quienes se midieron en las categorías Sub 15 y Sub 18 Damas, y Sub 12, Sub 15 y Sub 18 Varones.

“Una de las cosas que hemos buscado como Municipalidad es poder retomar las actividades deportivas, es importante, como también ahora las culturales. Y con el deporte tenemos doble misión: una que nuestros chicos se reencuentren, que compartan, y por eso estamos impresionados porque en este campeonato han participado 26 equipos”, afirmó el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

La autoridad comunal dio las gracias a los dirigentes de la Liga Popular, que facilitaron las dependencias del Estadio para el torneo organizado desde el Municipio, y también a las familias, que llegaron a apoyar a los jugadores.

“Buscamos que este reencuentro sea en esos términos. Un reencuentro familiar, donde lo más importante sea compartir, practicar deportes y generar actividad física, que después de dos años es fundamental”, expresó.

La actividad se llevó a cabo en el Estadio Liga Popular, entre el viernes 18 y el domingo 20 de marzo.

Los ganadores fueron los siguientes:

Categoría 2010 Varones:

Tercer Lugar: Liverpuq

Segundo Lugar: Diablos Rojos

Primer Lugar: CD Prat

Categoría 2007 Varones:

Tercer Lugar: Diablos Rojos

Segundo Lugar: Gallito

Primer Lugar: Futsal Magallanes

Categoría 2004 Varones:

Tercer Lugar: Futsal Magallanes

Segundo Lugar: Gallito

Primer Lugar: Río de la Mano

Categoría 2007 Damas:

Tercer Lugar: Agrupación Austral

Segundo Lugar: CD Patagonia

Primer Lugar: FC. Femenino Puq

Categoría 2003 Damas:

Tercer Lugar: CD Patagonia

Segundo Lugar: MKS

Primer Lugar: Católica

PREMIACIÓN INDIVIDUAL

CATEGORIA 2010

GOLEADOR_ AGUSTIN MANCILLA (LIVERPUG)

VALLA MENOS BATIDA: VICTOR DÍAZ (PRATS)

JUGADOR PROYECCION: LUCAS RODRIGUEZ(PRATS)

CATEGORIA 2007

GOLEADOR: GABRIEL OJEDA (CRACKS)

VALLA MENOS BATIDA: VICTOR ALVAREZ (GALLITO)

JUGADOR PROYECCIÓN: MAXIMILIANO ALARCON (GALLITO)

CATERGORIA 2004

GOLEADOR: GABRIEL OJEDA (GALLITO)

VALLA MENOS BATIDA: MATIAS AÑAZCO (RIO DE LA MANO)

JUGADOR PROYECCIÓN: VICTOR VIDAL (RIO DE LA MANO)

CATEGORIA DAMAS 2007

GOLEADORA: TAMARA OYARZUN (FEMENINO PUQ)

VALLA MENOS BATIDA: PIA MONSALVES (FEMENINO PUQ)

JUGADORA PROYECCIÓN: ANTONIA GUERRERO (FEMENINO PUQ)

CATEGORIA DAMAS 2003

GOLEADORA: DANISSA GODOY (CATOLICA)

VALLA MENOS BATIDA: LUZ MAICHIL (CATOLICA)

JUGADORA PROYECCIÓN: KAELA VIDAL (MKS)