Solicitan poner fin definitivo a toda la cadena de contaminación del carbón

Con el lema “Déjalo bajo tierra” organizaciones y diputados presentan indicación para que el Proyecto de Ley de Cambio Climático incorpore terminar con la industria del carbón, desde la extracción a la quema de este combustible, principal responsable de la crisis climática que enfrentamos.

Hoy, lunes 7 de marzo, se discutirá en la Cámara el proyecto de Cambio Climático que incluye dos propuestas clave: lograr la carbono neutralidad al 2040 y que el Estado se comprometa a prohibir la instalación de todo nuevo proyecto de extracción, quema y comercio de carbón minera, de modo avanzar hacia una justicia climática y transición energética justa.

Catalina Pérez, diputada patrocinante de estas iniciativas, indicó que “estamos contra el tiempo, la crisis climática nos exige ambición a la hora de pensar en planes de mitigación y adaptación para enfrentar los efectos del cambio climático. Es muy importante reponer algunas indicaciones que fueron rechazadas en la comisión de medio ambiente para poder asegurar el resguardo y la protección de nuestros territorios y de quienes los habitan”.

Para Marcelo Mena, ex Ministro del Medio Ambiente “la carbono neutralidad al 2050 está alineada a la ciencia, pero si no acertamos colectivamente, el clima futuro será invivible. Mejor apuntar al 2040, usando las herramientas y miradas que no se tomaron en consideración en la meta de carbono neutralidad. Precio al carbono. Energía 100% renovable al 2035. Hidrógeno verde. Eso nos llevaría a un liderazgo indiscutido a nivel global en materia climática. Así mismo las instituciones internacionales alertan a los países que han comprometido la carbono neutralidad y que piensan expandir extracción de fósiles, ya que son inversiones riesgosas para el planeta pero también negocios que apuestan a tecnologías que no son competitivas, y quedaron obsoletas”.

La propuesta de terminar con la explotación del carbón en Chile nace desde la ciudadanía, en el marco del proyecto “Déjalo Bajo Tierra”, una iniciativa apoyada por más de 80 organizaciones nacionales e internacionales, así como 25 científicas y científicos chilenos y latinoamericanos, entre los que se cuentan la Red Chao Carbón, la Sociedad Civil por la Acción Climática, 350.org Latinoamérica, ONG FIMA, Alerta Isla Riesco, el Programa de Derecho y Política Ambiental Universidad Diego Portales y la Sociedad de Ecología de Chile.

Gabriela Simonetti Grez, miembro de SCAC Magallanes y Alerta Isla Riesco, organizaciones promotoras de la indicación, resaltó la urgencia de esta iniciativa “como ciudadanía llevamos más de 10 años trabajando para terminar con la gran minería del carbón en Chile, debido a los impactos a nivel local, nacional y global que esto genera. Hemos logrado grandes avances, pero ninguno se debe a una política estatal que se comprometa con ello. Hoy aún hay quienes quisieran reactivar la minería del carbón en Patagonia, lo que demuestra que no podemos dejar sólo en manos del mercado esta decisión, sino que debe ser un compromiso del Estado de Chile con la justicia socio-ambiental”.

Por su parte, desde Greenpeace, Estefanía González indicó que «la votación de esta ley representa una gran oportunidad para avanzar de manera concreta en el fin de la quema y extracción de carbón, que además de ser una responsabilidad en materia de Cambio Climático, resulta urgente en Chile por los numerosos impactos que tiene el carbón, desde que se extrae destruyendo zonas de fragilidad y riqueza ecosistémica como fue el caso de Isla Riesco, hasta que se quema en las zonas de sacrificio vulnerando los derechos de todas las personas que ahí habitan. Esto debe acabar, y esta ley puede hacer posible ese anhelo».

La temática también es de vital importancia para todas las comunidades que viven los impactos de las termoeléctricas. En ese sentido, Katta Alonso, Mujeres de Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví en Resistencia expresó, «Es inconcebible que se siga pensando en extraer carbón, cuando todo el mundo está cerrando y prohibiendo la quema de carbón, porque ya sabemos que es uno de los combustibles que daña el planeta y que más CO2 emite a la atmósfera. Lo que tenemos que hacer es cerrar todas las termoeléctricas a carbón, parar con la extracción de carbón y cambiar nuestra matriz energética a energías renovables y sustentables».

Asimismo, desde ONG FIMA, su Director Ejecutivo, puntualizó que “esta iniciativa responde a una necesidad urgente de mitigar la crisis climática y ecológica que enfrentamos y de terminar con el ciclo de contaminación que ocasiona el carbón. Esperamos que esta ley sea aprobada prontamente con esta indicación y que sea complementaria a que también se aprueben normas en esta línea para una Constitución Ecológica y a las metas globales de descarbonización.»

El llamado a aprobar esta indicación y fue apoyado con el lanzamiento del video de campaña #DéjaloBajoTierra disponible en este enlace: https://youtu.be/SmLjlmTybl8