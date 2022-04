Se mantiene anhelo ciudadano por acuerdos, pero se incrementa incertidumbre: Espacio Público e Ipsos lanzan cuarta entrega de encuesta sobre el proceso constituyente

Con el trabajo de la Convención Constitucional entrando en su recta final, Espacio Público e Ipsos Chile continúan haciendo seguimiento a las expectativas y anhelos de las chilenas y chilenos frente a la redacción de una nueva Constitución. La cuarta medición del proyecto “¿Cómo vemos el proceso constituyente? Miradas a un momento histórico” (que se suma a las entregas de febrero y agosto de 2021, y enero de 2022), se realizó de forma telefónica, entre el 17 y el 31 de marzo de este año, considerando como muestra a 800 hombres y mujeres de 18 años o más, que residen en las zonas norte, centro, sur y Región Metropolitana del país.

Para Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público, “los datos entregan evidencia robusta de un cambio de temperatura sobre el proceso constituyente. Además, esta entrega tiene la fortaleza que ya han habido tres mediciones anteriores, lo que nos permite realizar un análisis comparado con otros momentos del proceso constituyente”. En esa línea, aseguró que “hay una brecha enorme entre la actitud que las personas esperan de sus convencionales y lo que han visto en el desempeño de ellos. Por lo mismo, es una oportunidad de mejora respecto a la confianza y los sentimientos que genera el trabajo de la convención”.

De igual forma, Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, comentó “esta medición prende alertas al trabajo de las y los convencionales constituyentes. Una de las amenazas para el proceso era una posible desconexión de Convención respecto del sentir ciudadano producto de la rapidez con la que se debía avanzar en el trabajo de escritura para cumplir el acotado tiempo de diseño. En un escenario donde ha aumentado la confusión y los temores de las personas respecto del proceso constituyente, se requiere reestablecer el nexo entre la Convención y la ciudadanía. Eso plantea un desafío importante por parte de cada convencional y con muy poco tiempo para cumplirlo”.

Principales resultados

Los hallazgos del sondeo muestran una caída en los sentimientos positivos frente al proceso, mientras que los negativos aumentan: la esperanza y la alegría tienen una baja respecto de mediciones anteriores (53% vs. 39% y 47% vs. 32%, respectivamente), mientras que el miedo y la confusión suben significativamente (22% vs. 33% y 19% vs. 24%, respectivamente). Sobre esto, es importante señalar que la caída de la esperanza es más fuerte en hombres (60% vs. 33%), personas entre 45 y 59 años (57% vs. 34%) y sectores C1 (50% vs. 37%) y D (57% vs. 31%). También se observa una disminución en personas identificadas políticamente con la izquierda (84% vs. 69%) y el centro (52% vs. 39%).

Respecto a las expectativas de cambio, continúan bajando las visiones de que la nueva Constitución traería muchos cambios positivos (31% vs. 18%), mientras que la idea de que traerá muchos cambios negativos sube significativamente (de 13% a 31%), observándose una polarización entre las expectativas positivas (47%) y negativas (42%). En mujeres es más baja proporcionalmente la expectativa negativa, mientras que es más alta en el grupo de entre 45 a 59 años. Por otra parte, aunque disminuye significativamente el interés en el proceso (de 58% vs 47%), sigue siendo alrededor de un 50% de la población la que señala estar muy interesada.

Un punto importante a destacar es que cerca del 80% de las personas encuestadas espera que los convencionales tengan una actitud tendiente a los acuerdos, lo que se ha mantenido constante en todas las mediciones del proyecto. Sin embargo, al consultar sobre la actitud que efectivamente han tenido los miembros de la Convención, un 70% cree que la mayoría no ha cedido en sus posiciones.

https://espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2022/04/Informe-Espacio-Pu%CC%81blico-Ipsos-4o-Capi%CC%81tulo.pdf