Delegada Presidencial se reunió con vecinos de Pampa Redonda | Reclaman falta de sistema de alcantarillado, alumbrado público y mejora de caminos

Delegada Luz Bermúdez Sandoval: Tenemos que buscar una solución digna y humana para los vecinos y vecinas de Pampa Redonda.

Presidenta JJVV María Gallardo: Yo quiero creer, porque ya hemos sido muy dañados. Queremos creer de nuevo.

Punta Arenas, mayo 19 de 2022.- La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, se reunió con pobladores de Pampa Redonda, en la sede de la Junta de Vecinos del lugar. Una reunión clave, que da inicio a una gestión para dar solución definitiva a los problemas que afectan a esta parte del sector norponiente de la ciudad y que tiene larga data.

En la instancia que reunió a la primera autoridad regional, con los vecinos y vecinas, estuvieron también presentes, el Seremi de Gobierno, Arturo Díaz Valderrama, Seremi de Obras Públicas, Dahián Oyarzún Rathgeb, la jefa regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Adminstrativo (Subdere), Daniella Panicucci Herrera, la Presidenta de la JJVV, María Gallardo y directivos de la misma, representantes técnicos del Gobierno regional, Administrador Municipal y tenía por objetivo un acercamiento entre autoridades y vecinos/as del territorio, para conocerse e interiorizarse de los problemas que aquejan a los habitantes del sector.

Luego del encuentro la Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, “fue una instancia súper necesaria para poder conocernos, encontrarnos, primera vez como autoridad de poder conversar con ellos, escuchar sus demandas, sus necesidades y ahí con otras autoridades poder gestionar juntos el camino para las soluciones que han esperado durante tanto tiempo”.

Cabe señalar que los problemas de los vecinos y vecinas del lugar tienen relación con falta de sistema de alcantarillado, alumbrado público, mejora de caminos. Estos forman parte de las demandas que han hecho por años. El tema del alcantarillado, ha sido un problema recurrente, un sistema precario de evacuación que, en algunas oportunidades, ha puesto en riesgo la salud de la población, ya que tiene relación con las fosas sépticas y aguas servidas que son tiradas a los caminos.

Al respecto, la señora María Gallardo, Presidenta de Junta de Vecinos de Pampa Redonda, indica que “las expectativas nuestras son altas, viendo que la Delegada Presidencial, Luz Bermúdez, está dispuesta a trabajar codo a codo con el señor Gobernador, que es quien va a llevar el proyecto de alcantarillado. La confianza está puesta en ese trabajo de equipo, que no lo vimos anteriormente”

Y en ese sentido, la Delegada Bermúdez fue enfática al precisar que “el Presidente Gabriel Boric, firmó un acuerdo por una “vivienda digna”, y se comprometió a entregar respuesta a los problemas habitacionales del país, y dar prioridad a la búsqueda de soluciones de tomas, arriendos y uso del suelo.

El problema tiene larga data y al respecto la Sra. María lo describe: “nosotros hemos luchado desde el 2017 mostrando el problema. Lamentablemente todo se iba al municipio y no hubo solución. Hoy es un trabajo seguro, esa es la ventaja que tiene el trabajo de hoy. Es un diseño de la Subdere, que lo va a ir revisando Aguas Magallanes, por lo tanto es un proyecto seguro y ahí es donde entra la Delegada Presidencial, porque es proyecto no solo tiene que ser seguro, sino que se construya. La construcción de ese alcantarillado es nuestro paso para tener veredas.

La Delegada Bermúdez, indicó que este es un trabajo que tenemos que hacer de manera articulada con el gobierno regional, y los servicios competentes, para buscar una solución digna y humana para los vecinos y vecinas de Pampa Redonda.

Queremos tener y vivir con dignidad, que los niños puedan invitar a sus compañeritos de colegio, que ya nadie más nos diga “andan pasados a desagüe”, que no tengamos que explicar que es nuestra casa la hedionda si no el patio, o el patio del vecino, o la calle. Va a ser un sueño hecho realidad dentro de la pesadilla que se está viviendo en el sector. El hecho de ver trabajando en la misma línea a la Delegada Presidencial, al Gobernador, al Seremi de Gobierno, es lo que a nosotros nos da seguridad y más aún que son las mismas palabras que dijo el Presidente a esta Presidenta de la Junta de Vecinos que se dotaría de servicios básicos a los sectores periurbanos, “que me fuera tranquila de esa reunión”, entonces yo quiero creer porque ya hemos sido muy dañados. Queremos creer de nuevo, enfatizó la señora María Gallardo.