Seremi de Educación reconoce trayectoria de destacada docente magallánica: María Angélica Dollenz Ojeda ejerció por 50 años la docencia en la región

María Angélica Dollenz Ojeda ejerció por 50 años la docencia en la región, trayectoria en la que ha formado a varias generaciones de estudiantes en diversos establecimientos educacionales.

2 de mayo de 2022.

Toda una vida en la docencia. Así definió su trayectoria la destacada docente María Angélica Dollenz Ojeda, que fue reconocida por el Seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez, como una forma de valorar el enorme aporte de los profesores en la región.

El sentido homenaje se llevó a cabo en dependencias de la Secreduc, en el que también participó la jefa de la Deprov, Carolina Álvarez Antonín. En la ocasión, ambas autoridades brindaron sentidas palabras a María Angélica, quien se mostró sorprendida.

“Para mí fue hermosísimo. Me llamaron, pero no pensé jamás que recibiría un reconocimiento, porque nunca antes, en mis 50 años de labor profesional, había sido reconocida. La verdad, no lo esperaba; me sentí muy halagada y emocionada a la vez, porque el actual Seremi fue alumno mío en el Insuco, en donde lo conocí. Fue doblemente satisfactorio recibir de un exalumno algo tan bonito”, agradeció la profesora.

Como lo señaló el Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, “Destacando a la Prof. María Angélica Dollenz, hemos querido dar un sencillo pero sentido reconocimiento a muchos profesores y profesoras que han ejercido destacadas funciones y aportes en el sistema educativo y que debido al periodo difícil que hemos experimentado, de pandemia, no habían podido recibir el estímulo necesario a su distinguida función. En nombre de la Profesora Maria Angélica, con más de 50 años en el ejercicio de la docencia, en orientación y con una importante tarea en la difusión y rescate del patrimonio histórico social de la educación, también queremos representar el inmenso aporte que muchos educadores y educadoras de una manera silenciosa y ad honorem realizan en nuestras comunidades educativas. Con este pequeño reconocimiento, también destacamos el gran aporte de los y las educadoras que han entregado buena parte de su vida al servicio de las escuelas, de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, con la mayor convicción y con la firme esperanza en la educación como un motor de cambio social y de desarrollo humano”.

María Angélica Dollenz Ojeda se tituló de profesora en la Universidad Católica de Temuco y retornó a Magallanes a ejercer la docencia en 1972, en el Colegio Alemán, y Liceo San José, para luego pasar al Liceo Contardi (exescuela F-21), España, Insuco y Portugal. También dedicó varios años a la educación de adultos. En 2017 publicó un libro titulado “Ciencia de la orientación educacional”, texto que fue elaborado para ir en apoyo de los orientadores que trabajan con niños y adultos. El libro, que ha sido consultado también por psicólogos y sociólogos, se convirtió en un trabajo pionero en la región.

Actualmente escribe importantes relatos históricos sobre el desarrollo de las escuelas de la región, en los cuales entrega valiosos antecedentes respecto a la fundación de estos establecimientos y el aporte de diversos personajes que se han fraguado en sus aulas. Su trabajo ha apoyado el enorme aporte que las escuelas públicas han entregado a la educación de la región.

Su vasta experiencia incluye dedicación a la docencia de aula y como orientadora, ambas labores que para ella la llenaron de satisfacciones. A futuro, espera que la educación pública se siga fortaleciendo. “La educación pública requiere de un reforzamiento de la emocionalidad y la parte valórica de los estudiantes, en donde tenemos hoy día una crisis. Allí falta mucho apoyo en los colegios y eso debería mejorarse devolviendo a las orientadoras el papel de relevancia que tuvieron hace años”, sentenció.