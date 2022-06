Abogado presenta denuncia a Sernac por cobro indebido por servicios no contratados de Empresa de Telefonía Hogar.

El abogado, Pablo Chandía, presentó una denuncia ante el SERNAC por cobros indebidos en contra de la empresa Movistar por servicio hogar debido a que en 4 meses efectuaron cobros indebidos por servicios que no fueron contratados.

Lo anterior luego que una clienta le requiriera que revise las boletas entre los meses de enero y junio del presente año, observando que en 4 ocasiones Enero, Febrero, Abril y Mayo, se cobraron servicios no contratados de servicios de Streaming en particular Netflix y Disney Plus.

El abogado señaló “evidentemente, al ser cobros de poca denominación, los clientes de estas empresas pagan el servicio por razones obvias, porque los relacionan con el aumento mismo y propio del servicio, a veces por un retraso en el pago o bien por incrementos que estas mismas empresas informan. Sin embargo, en esta oportunidad notamos que en los meses de enero, febrero, abril y mayo, las sumas superaban los $5.000 extras y en el mes de junio, respecto del pago de mayo, supero los $15.000 extras”, en total el abogado refirió que logró determinar que la empresa cobró un extra indebido superior a los $33.000 siendo principalmente esos meses los más afectados.

“Por tal motivo, presentamos ante el sernac la respectiva denuncia, esperando que oficien como mediador para resolver la devolución de estos montos o, de lo contrario, ejerceremos las acciones que la Ley de Protección al consumidor nos otorgan”. Al respecto el abogado destacó que este tipo de prácticas son comunes a las empresas de telefonía fija y móvil, operando siempre de la misma forma, efectuando pequeños cobros casi imperceptibles para los usuarios, pero que ciertamente generan un importante incremento en las utilidades de estos servicios. Por lo anterior, el abogado hizo un llamado a los clientes de estas empresas que revisen sus cuentas en los meses anteriores, porque no es primera vez que esta situación ocurre.