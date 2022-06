Concejala Verónica Aguilar de Punta Arenas: “Creo que el proyecto del polideportivo es inviable como se ha presentado”

Es prioritario contar con un espacio para actividades comunales, un anfiteatro hoy es indispensable, dijo la Concejala Verónica Aguilar, aclarando que el proyecto de polideportivo no es viable en la forma que lo están presentando.

¿Por qué rechazo los costos de mantención del polideportivo?. Primero es necesario señalar que este proyecto NO es una ARENA, es un Polideportivo. Hoy se nos presenta un proyecto, cuyos costos de mantención ascienden a los 160 millones de pesos anuales, aproximadamente, iniciativa que buscará recursos en el Ministerio de Desarrollo Social para financiar el diseño.

En la presentación, se nos muestra una infraestructura que requiere de una segunda vía de acceso. Sin embargo, esta extensión aún se encuentra en estudio. El comodato hoy no ha sido aprobado en cuanto a su extensión y a los requerimientos técnicos.

Asimismo, considera un área comercial que según los lineamientos expuestos serán licitados, pero cabe mencionar que el plano regulador impide este tipo de concesiones. A modo de ejemplo, el albergue deportivo tuvo que dejar de ser concesionado debido a lo antes mencionado.

Se establece que el Municipio será el administrador, cuando ha quedado de manifiesto que primero; la municipalidad no se puede convertir en una productora de eventos, y segundo; tampoco ha sido capaz de administrar bien nuestra propia infraestructura, como los gimnasios de la población Pingüino ó el de la Alfredo Lorca.

Se nos presenta un proyecto con fines de lucro, perjudicando así a las instituciones deportivas, ya que estas buscan espacios para entrenamiento o actividades, y uno se pregunta ¿Cuánto costará el arriendo de hora en este gimnasio?, considerando los altos costos de mantención, la hora será carísima. Porque cabe señalar que, según el plan de trabajo, se pretende arrendar estos espacios deportivos.

Yo vivo en el Barrio Sur de Punta Arenas, y muchos de mis vecinos tienen que trasladarse al norte de la ciudad porque no contamos con infraestructura para deportes u otros eventos, la Municipalidad de Punta Arenas debe estar al servicio de los vecinos. Mientras no se cumpla el compromiso con la Asociación Barrio Sur, no podemos ser cómplices del aumento de inequidad territorial y sin si quiera pensar que el sector sur está en permanente crecimiento habitacional y donde se concentra la mayor cantidad de jóvenes de la comuna.

Tal vez, y viendo lo ocurrido hace unas semanas con una masiva concurrencia en el parque María Behety, podríamos pensar en un anfiteatro natural, donde podamos convocar a más vecinos con una infraestructura abierta a todos y todas. Yo estoy de acuerdo en que necesitamos un espacio, pero que cumpla con las necesidades actuales.

Por todo lo mencionado, y respecto de lo que se nos está presentando, yo no puedo aprobar esta iniciativa. Mientras no tengamos el comodato, mientras no existan las consultas ciudadanas respectivas, y no saldemos la deuda con el Barrio Sur, no sería responsable ciudadanamente hablando estar de acuerdo con este proyecto.