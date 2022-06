Concejala Verónica Aguilar denuncia grave situación en el Cesfam Mateo Bencur de Punta Arenas

Concejala Aguilar denuncia grave situación en el Cesfam Mateo Bencur. Hoy están con problemas graves de agua y calefacción. “El alcalde solicita recursos para educación pero ha dejado botado a todos los puntareneses que nos atendemos en nuestros Cesfam”

En concejo extraordinario, nuevamente se solicitó recursos municipales para cubrir los sueldos a los equipos del área de educación de la cormupa, ha la fecha se han efectuado dos de estas mismas modificaciones, sumando casi 2 mil millones de pesos.

La Concejala Aguilar, señaló que no se ha dado a conocer lo que pasa en materia de Salud, hoy el área de Educación le debe más de 4 mil millones de pesos por conceptos de préstamos, licencias médicas y otros.

Se había citado a comisión de salud para revisar los recursos disponibles a la fecha, tuvo que ser suspendida por que la jefa del área y el secretario de la Cormupa se excusaron, por lo tanto, hoy no hay certeza de que los recursos en salud sean suficientes para que terminemos el año calendario en prestaciones propias municipales, como el Punta Arenas te cuida, dental, farmacia y óptica.

A su vez, la concejala y presidenta de la comisión de salud, denunció públicamente lo que ocurre al interior del Cesfam Mateo BENCUR, fue enfática al decir, que la mala gestión de esta administración y la Cormupa, tiene al Cesfam más grande de la comuna, sin calefacción, y con problemas grave de agua, es decir, si la autoridad sanitaria fiscaliza este espacio, corremos el riesgo de ser clausurados.

La concejala Aguilar emplazó al alcalde preguntándole en plena sesión de concejo, “¿Es digno alcalde, atender a mas de 32 mil vecinos y vecinas, sin un espacio confortable, calefaccionado, bebes recién nacidos, adultos mayores?, fíjese que esta mañana ya se habían quejado varias pacientes de maternidad por esta situación. Algunos boxes están con calefactores eléctricos, sin embargo, la matriz de energía no da basto, hoy hasta las 11 am, se había cortado la luz 5 veces, es decir los funcionarios deben elegir entre calefacción o luz. ¿¿¿Es digno alcalde??? No, no es digno”.

Hoy los funcionarios han pedido, ser responsable con sus pacientes, y suspender las consultas de aquellos box más afectados. Se han hecho solicitudes para reparación hace muchos años, es más hay un informe que data del 2019 que detalla no solo el mal estado, sino que además el riesgo que genera para la comunidad.

La Concejala Aguilar, refuto fuertemente los dichos del Secretario de la Corporación, diciendo que “no es posible que hoy se les entregue a los Cesfam lo que se recicla en los colegios, cual es la prioridad en esta materia, Punta Arenas no se merece esto, nuestra comuna No se merece tener que elegir entre salud y educación, que quede claro que Hoy nuevamente se le pide, no a esta municipalidad sino que a todos los vecinos y vecinas, que entendamos que la mala gestión de quienes hoy dirigen la Cormupa, podría dejar sin sueldos a los profesores”. Hoy nuevamente se pone a este concejo entre la espada y la pared. O son los sueldos de los trabajadores de educación, o la salud de más de 32 mil usuarios del Cesfam Mateo Bencur.