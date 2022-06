Mi novio me engaña: cómo puedo tener pruebas de ello

Cómo saber si mi novio me engaña

Desgraciadamente en la vida no todas las personas son fieles. Si crees que “mi novio me engaña” pero no tienes pruebas, en este artículo te queremos explicar todas las opciones que tienes para descubrir si realmente tu esposo te engaña.

Cuáles son las señales que te pueden hacer dudar

Está muy bien que quieras responder a la pregunta cómo saber si mi novio me engaña. Sin embargo, también es interesante que antes sepas cuáles son las señales que te pueden indicar que te está siendo infiel. Algunas son:

Ves que tu pareja últimamente se está comportando de forma muy extraña.

De repente se vuelve muy posesivo con todas sus pertenencias y no quiere que le mires el móvil.

Se esconde de ti para enviar mensajes.

Entras en casas y ves que estaba hablando con alguien, pero te lo niega aunque lo hayas escuchado.

De repente está menos en casa con la excusa que tiene mucho trabajo, pero no te acaba de explicar qué es lo que hace.

Estas son varias de las razones que te deben hacer dudar. Igualmente, si ves cualquier comportamiento que se aleja de la normalidad, es normal que pienses que “mi esposo me engaña”.

Cómo saber si me engaña mi novio con eyeZy

Saber si “mi marido me engaña” no es algo que sea tan fácil descubrir. Ten en cuenta que cuando una persona sabe que no está haciendo algo correcto tratará de ocultarlo todo lo posible. Por suerte, existen aplicaciones que permiten monitorear los teléfonos de otras personas, como es el caso de eyeZy.

Una de las grandes herramientas con las que cuenta esta aplicación es que te permite conocer la localización del dispositivo que estés rastreando. Por ejemplo, puedes utilizarlo para comprobar si realmente tu pareja te dice la verdad con los sitios que visita o te está engañando y te dice que está en un lugar, pero en verdad no ha ido allí.

Otra característica que tiene eyeZy es que te permite conocer las aplicaciones que tiene esta persona instalada en el teléfono. Así sabrás si se han descargado aplicaciones para conocer a otras personas y si las están utilizando.

Otros aspectos para destacar con los que cuenta eyeZy son:

Puedes consultar el historial de navegación para ver qué páginas visita.

Te permite consultar otra información como conversaciones en redes sociales o ver qué archivos comparte.

Cómo saber si tu novio te engaña: otros métodos

Aparte de la aplicación eyeZy, existen otras formas que te permiten descubrir si tu pareja te engaña:

Puedes mirar cuál es el uso de la batería. Por ejemplo, si ves que fuera de casa tiene un gran consumo puede que esté hablando con alguien.

Mira sus localizaciones a partir de Google Maps o Find My iPhone. Eso te permite comprobar si te dice la verdad con los sitios que visita.

Puedes mirar en su cloud si está guardando fotos con otras personas y si algunas de ellas son más íntimas de lo que deberían.

Intenta entrar en su aplicación del banco para ver si hay pagos extraños como habitación de hoteles.

Los anteriores son algunas opciones para ayudarte a responder la pregunta cómo saber si tu marido te engaña.

Cómo saber si tu esposo te engaña

Existen muchas formas para conocer si tu esposo te engaña. Una de las mejores que hay en el mercado es eyeZy. Esta aplicación te permite monitorear el dispositivo que te interesa sin que la otra persona se entere, ayudándote así a recabar toda la información que quieras.