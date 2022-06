Una semana con marejadas | Ernesto Sepúlveda | Opinión

La semana que recién culmina, el país se vio afectado por fuertes “marejadas” en el ámbito político y económico. A la buena noticia que había significado para las localidades de Quintero y Puchuncaví el anuncio de la empresa Codelco de cierre de la fundición Ventanas, se sucedió una fuerte oposición de la cúpula sindical. En todos los canales, radios y medios tradicionales y electrónicos, se pudo ver a la presidenta del sindicato de Ventanas, enérgicamente negando que la fundición produjera intoxicaciones. “En 36 años de trabajo en la fundición nunca vi un trabajador intoxicado”, afirmó. Asimismo, se advertía de que la decisión beneficiaba a empresas extranjeras, y era la antesala del cierre de otras divisiones de la empresa. Por su parte los ejecutivos de la empresa encabezados por Máximo Pacheco, explicaron en detalle las razones del cierre. Las que básicamente corresponden al cumplimiento de estándares medioambientales, que permitan a la compañía convivir con las comunidades adyacentes, sin producir perjuicios. Se detalló, además, que la decisión de cierre, estaba respaldada por múltiples estudios, y además viene siendo discutida por distintos gobiernos, al menos desde 2005. Haciendo oídos sordos a la abundante evidencia científica, que consigna que sólo para el compuesto Dióxido de azufre (SO2), la fundición aporta el 62% de las emisiones de la zona. La dirigencia sindical convocó a una paralización de faenas en todas las divisiones de la empresa. La movilización se inició en la madrugada del día miércoles 22 de junio, con el bloqueo de acceso a las instalaciones productivas de Codelco. Se impidió el acceso a los buses que llevaban a los trabajadores que iniciaban turno, de manera de forzar en los hechos la paralización de las actividades. Reportes de los sindicatos, señalaban adhesión del 90% de los trabajadores al paro, en tanto, la compañía informaba a los medios que la totalidad de las divisiones operaban normalmente, y no se había detenido la producción. En la práctica el llamado a paralización, solo buscó generar un impacto mediático, para opacar el anuncio que haría el gobierno sobre reinversión de utilidades de Codelco. Este anuncio se efectuó el día miércoles, destacándose como un hito en la historia de la empresa minera estatal. Por primera vez se autoriza la reinversión del 30% de sus utilidades. Hasta ahora la política de todos los gobiernos fue retirar el 100% de las utilidades. Esta noticia por sí sola, echaba por tierra, las acusaciones de que existiría la intención de debilitar a la empresa, por el cierre de la vetusta fundición. Sólo el año 2021, Codelco tuvo utilidades por US$ 1.943 millones, por lo que se ha autorizado la reinversión de US$ 583 millones. El compromiso del gobierno es que 30% del retiro de utilidades se respete durante los cuatro años del mandato presidencial. Por una parte, la potencia de este anuncio, y por otra la disposición al dialogo que expresaron los ejecutivos de Codelco, llevaron a la cúpula sindical a retomar las conversaciones con la empresa. Es así, que sólo 36 horas después del inicio de la movilización, se celebró un acuerdo que permitió levantar los bloqueos de caminos de acceso. Pesó mucho en la decisión sindical, el escaso o nulo apoyo que tuvo en la población esta paralización, graficado en múltiples expresiones vertidas en redes sociales. Básicamente la población no entendió, que los trabajadores de la fundición, estuvieran por la continuidad de faenas, aun en conocimiento del impacto en el medio ambiente y la salud. Lo anterior reforzado, aun mas por nuevos incidentes de intoxicados, esta vez por contaminantes de otras empresas del sector.

El acuerdo suscrito establece como principios: “El cuidado de la salud de los trabajadores(as), de las comunidades donde se insertan las operaciones, la protección del medioambiente, resguardo de la empleabilidad, y potenciamiento de Codelco como empresa pública”. En dicha instancia se abordará la situación tanto de los trabajadores de la fundición Ventanas, como la de las empresas contratistas y sus trabajadores que prestan servicios allí.

Demás está decir, que el acuerdo, y el procesar las diferencias entre empresa y sindicatos, a través del dialogo, es el único camino viable. Más aún con el escenario de baja en el precio del Cobre que estamos enfrentando. En las operaciones a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres alcanzó un valor de US$ 3,891 la libra, la más baja en 15 meses. Expertos del sector, atribuyen las bajas al escenario de la economía mundial, donde las fuertes alzas de las tasas de interés, generan riesgo de recesión, lo que afectaría de inmediato la demanda de metales. Las decisiones tendientes a optimizar la gestión de la principal minera de cobre del mundo, son fundamentales. Chile reúne el 28 % de la producción mundial de Cobre, y Codelco cuenta con la mayor cartera de proyectos de inversión de la minería del cobre en el mundo. Según ha informado la compañía, se trata de proyectos estructurales que ascienden a US$ 40 mil millones para la década. Esta inversión aseguraría una producción de cobre de 1,7 millones de toneladas anuales por 50 años más. Lo que aportarían ya en 2030, con el 75% de la producción de Codelco.

La semana de marejada, nos trajo también un alza histórica del precio del dólar, el que cerró el viernes 24 de junio a $918, 05, según el ministro de Hacienda Mario Marcel, la fuerte alza de la tasa de interés dispuesta por la FED, autoridad monetaria en los Estados Unidos, ha fortalecido al dólar en relación a otras monedas del mundo. En el caso particular de Chile, el débil crecimiento de China, aun afectada por la pandemia, ha impactado en el mercado del Cobre, lo que produce un efecto adicional sobre el peso. Aun cuando, es el Banco Central quien dispone de herramientas para impactar en el mercado cambiario, el ministro de Hacienda informó el viernes, que el gobierno ha dispuesto un programa para liquidar excedentes en dólares. Esto implica que durante los próximos 60 días se va a subastar un total de hasta US$ 5.000 millones en moneda extranjera de la caja fiscal, con un máximo diario de US$ 200 millones. Se intentará de este modo, morigerar las presiones al alza del billete verde.

Para la anécdota de una semana muy movida, quedará el episodio del gabinete de Irina Karamanos, un desliz administrativo, que fue fuente de abundantes memes en redes sociales, y que permitió a los medios tradicionales, desviar la atención de los importantes anuncios de la semana en materia económica. El chascarro comunicacional aquel, quedó resuelto prestamente con la asignación del nombre de “Coordinación socio cultural”, acorde a la institucionalidad ya existente. Episodio superado, no daba para mayores comentarios, y así lo dejó claro el presidente cuando, prestos los periodistas inquirían más declaraciones.

Las materias económicas seguirán presentes con fuerza esta semana que inicia, puesto que ya ha anunciado el ministro Mario Marcel, que el proyecto de reforma tributaria, elaborado tras dos meses de diálogos sociales, se presentará el día 1 de julio, al congreso nacional.

Después de la marejada viene la calma, y así esperamos ir esta semana, observando y comentando el devenir de cada día,

Ernesto Sepúlveda Tornero

Punta Arenas, lunes 27 de junio de 2022.