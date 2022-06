¿Por qué el precio del Bitcoin ha rebajado tanto y qué futuro le espera?

Conozca las causas que ha provocado la estrepitosa caída del precio del Bitcoin y veamos si la inversión del Bitcoin tiene futuro. Si te interesa este artículo, te recomendamos seguir leyendo.

Son tiempos difíciles para los fanáticos de Bitcoin en España y también para los inversores que confían en otras criptomonedas. En noviembre de 2021, los inversores de Bitcoin todavía pudieron celebrar el precio récord de 69 000 dólares estadounidenses, pero la alegría no duró mucho. Desde entonces, el valor de la moneda ha caído más del 60%. Otras criptomonedas como Ethereum también tienen que aceptar pérdidas severas. En ocasiones, la moneda bajó un 22 % diariamente, el nivel más bajo desde diciembre de 2021.

Ha quedado claro que las medidas tomadas por la Fed hasta la fecha no han sido suficientes para frenar la alta tasa de inflación del país. Cuando esto se hizo público el viernes, el mal humor en los mercados financieros se redujo significativamente. El dólar estadounidense se ha vuelto más caro desde entonces y los precios de las acciones se han desplomado a nivel mundial. Tanto el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq 100 se precipitaron masivamente, el DAX sufrió la mayor pérdida diaria en más de tres meses.

Bitcoin – Sin protección contra la inflación

El hecho de que Bitcoin y compañía sean altamente volátiles no es nada nuevo. No obstante, durante la fase récord del pasado mes de noviembre, algunos expertos ya las consideraban una protección contra la inflación. Ya no se habla de eso: Bitcoin ahora está muy lejos del récord.

Pero no solo los inversores privados están participando activamente en la venta de criptomonedas. Según finanzen.net, las empresas mineras también están lanzando sus monedas al mercado y pueden ser rentables según la descripción general de la criptomoneda a lanzar. La minería de Bitcoin consume mucha energía y actualmente se está convirtiendo en un negocio con pérdidas para muchas empresas mineras en un entorno de mercado cada vez peor. Entonces están vendiendo sus tenencias: 195,663 monedas solo en mayo, según Bloomberg. Esto corresponde a un valor de 6.300 millones de dólares estadounidenses.

Riesgos de invertir en Bitcoin

Antes de realizar cualquier inversión para comprar Bitcoins (BTC) con Changelly, siempre debe ser consciente de los riesgos que implica comprar criptomonedas. El precio de Bitcoin sigue siendo mucho más volátil que, por ejemplo, los precios en el mercado de valores. Incluso si muchos inversores están obsesionados con observar el precio de Bitcoin, siempre es solo una instantánea y, por lo tanto, no es necesariamente muy importante para el mercado de criptomonedas a largo plazo.

Factores como la regulación legal, el reconocimiento de Bitcoin como medio de pago oficial y nuevas oleadas de prohibiciones, como en China, son mucho más decisivos para el pronóstico de BTC a largo plazo que las fluctuaciones a corto plazo en el precio de BTC.

Por supuesto, la forma en que se maneja el dólar estadounidense también juega un papel importante, por ejemplo, en forma de aumentos de las tasas de interés por parte del banco central o medidas similares. Es probable que el precio de Bitcoin continúe aumentando a largo plazo, después de todo, el monto máximo de emisión es limitado, mientras que la cantidad de dólares estadounidenses y euros en circulación continúa aumentando.

¿Son las criptomonedas una buena inversión?

Muchos inversores se preguntan en este momento si deberían aprovechar la oportunidad de ingresar a Bitcoin a bajo precio. Los analistas y expertos no están de acuerdo sobre cómo continuará el cripto mercado, porque desafortunadamente ellos tampoco pueden ver con claridad.

Sin embargo, muchos expertos asumen que las cosas podrían empeorar aún más antes de que Bitcoin y compañía se recuperen. La criptomoneda más grande puede incluso alcanzar la próxima marca mágica de $20000.

Sin embargo, ha quedado claro que no son tan adecuados como protección contra la inflación en la misma medida que, por ejemplo, el oro clásico. Entonces, si desea ingresar al mundo de las criptomonedas con este pensamiento, debe pensarlo dos veces antes de dar este paso, porque las pérdidas pueden ser enormes.

¿Vale la pena invertir ahora o debería esperar?

La pregunta que muchos inversores se hacen hoy es si invertir ahora o esperar mejores precios. Esta pregunta es imposible de responder ya que nadie sabe cuál será el precio en una semana, un mes o incluso un año. El valor de Bitcoin en dólares estadounidenses siempre es solo una instantánea y depende de demasiados factores para poder predecirlo de manera significativa.