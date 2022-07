Carabineros, a través de su Departamento de Reclutamiento y Selección P6, realiza llamado para postular a los cargos de Analista Contable, Mecánico Automotriz y Autotrónica

Carabineros de Chile, a través del departamento de reclutamiento y selección P6, realiza llamado para postular a los cargos de analista contable, mecánico automotriz y autotrónica.



Pueden postular personas de la vida civil, que posean formación de técnico de nivel medio en mecánica automotriz o técnico de nivel superior en mecánica automotriz, contador general, con título de técnico de a lo menos 4 semestres de duración, otorgado por una institución de educación reconocida por el Ministerio de educación, o carrera afin, con edad entre los 18 y los 35 años, experiencia (deseable) en el sector público o privado de un año en cargos similares, cédula de identidad, y situación militar al día (cuando proceda), y salud compatible con el cargo al que postula.



La documentación requerida para formalizar la inscripción es:



Certificado de título.

Acreditación de perfeccionamiento u otros cursos.

Fotocopia cédula de identidad (Ambos lados).

Certificado de nacimiento.

Certificado de antecedentes.

Situación militar al día.

Declaraciones juradas artículo N° 54, 55 y 56 de la Ley N° 18.575.

Declaración jurada artículo N° 2 inciso 2, Ley N° 18.961, de no pertenecer a partidos políticos.

Formulario Curricular Nro. 1.



Para ingresar a la Administración del

Estado será necesario cumplir los siguientes requisitos (Art. N°11 ley 18.384):



a) Ser ciudadano chileno (a).

b) Haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere precedente;

c) Tener salud compatible con el desempeño del cargo;

d) Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley;

e) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones, y

f) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito.



En la región de Magallanes, los interesados (as), pueden acercarse hasta las dependencias de la oficina de admisión, ubicadas en la calle Roca 924 – Punta Arenas – de lunes a viernes en horario de 08:00 a 18:00 horas.



El plazo de postulación vence impostergablemente el día viernes 12 de agosto del 2022.