Continúa fiscalización conjunta realizada por Transportes, municipio y Carabineros

Entre las infracciones más frecuentes detectadas están el no contar con la documentación al día, licencia de conducir o placa patente del vehículo.

Punta Arenas 27.07.2022.- Personal del programa de Fiscalización de la Seremitt, del departamento de inspecciones municipales, de la SIAT y la 1ra. Comisaría de Carabineros desarrollaron la mañana de este martes una inspección en la vía pública a todo tipo de vehículos, en el marco de las fiscalizaciones coordinadas que comenzaron a realizar este mes en Punta Arenas.

“Es una combinación de las potestades de las tres instituciones. Juntamos 4 equipos ‘tripartitos’ que combinan sus capacidades para potenciar las fiscalizaciones en distintos puntos de la ciudad. Con esto se buscar realizar una tarea más completa y efectiva”, señaló el seremitt Rodrigo Hernández Navarro.

“Estamos en los barrios, no solamente en el centro. Hemos visto que los siniestros son provocados por autos que no tienen patente, que no tienen permiso de circulación o revisión técnica. Estamos buscando que la conducción sea más segura y para eso sólo hay que cumplir con las normas”, estableció por su parte el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich Jiménez.

A lo anterior, el jefe de la Subcomisaría de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT capitán Álvaro Baquedano Silva, agregó que este es un fuerte llamado a la ciudadanía y una demostración de que las que instituciones se están haciendo cargo de un problema que se ve reflejado en los 1.110 accidentes de tránsito que hubo el 2021.

“Las tres primeras causas fueron la imprudencia del conductor, al no respetar las señales del tránsito, la segunda fue presencia de alcohol en la conducción y la tercera no conducir a una velocidad prudente con pérdida de control del vehículo”. Por ello, agregó, se está haciendo este trabajo que busca bajar la tasa de siniestralidad de la región y particularmente de Punta Arenas.

En lo que va del mes se han realizado 195 controles en esta fiscalización “tripartita” y se han cursado 30 partes. “Este día martes se realizaron 6 retiros de vehículos, por no contar con la documentación exigida por Ley, como son revisión técnica al día y permiso de circulación. En los controles realizados hasta el momento, nos hemos encontrado con conductores sin licencia de conducir y hasta un vehículo sin placa patente” informó el encargado regional del programa de Fiscalización Eduardo Adriasola Chávez.

“Finalizando la semana tendremos una reunión de evaluación para analizar la labor desarrollada y ver dónde tenemos que mejorar y con qué prácticas debemos continuar”, finalizó el seremitt.