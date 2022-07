Más de 60.000 personas en la región de Magallanes se verán beneficiadas con el programa COPAGO CERO en FONASA

Autoridades regionales encabezadas por la Delegada Presidencial se refirieron hoy a este importante anuncio realizado por el Presidente sobre el copago en FONASA

Punta Arenas 28 de julio de 2022. Luego del anuncio realizado ayer miércoles por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, sobre el programa “Copago Cero” que consagra la gratuidad en la red pública de salud para usuarios de FONASA y que irá en directo beneficio de 5 millones de personas, usuarios y usuarias, de los tramos C y D, esta mañana las autoridades regionales se refirieron al tema.

Cabe señalar que este es un compromiso definido en el programa de Gobierno, y que fue ratificado por el Presidente Boric, en junio al rendir su Cuenta Pública y que se concreta como un avance histórico en materia de salud.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, “Desde Magallanes queremos compartir con ustedes nuestras impresiones respecto a tan importante anuncio realizado por nuestro Presidente Gabriel Boric el día de ayer, que es un paso importantísimo para el avance de nuestro compromiso de la seguridad de manera universal y de avanzar a reforzar la salud pública. Beneficiará a más de 60 mil personas acá en la región y a 5 mil millones en el país y con la certeza de que si enferman de algo grave, tendrán la tranquilidad que en la red asistencial pública van a ser atendidos sin lucro alguno. Definitivamente es un avance histórico en el camino de la salud para chilenas y chilenos”.

El fin del copago en el sistema público aplica para las prestaciones GES y también para las que no son GES, con un ahorro que a las familias les significará $265 mil al año en promedio. Es una gran noticia que abre el camino hacia un fondo universal de salud.

El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que “este anuncio implica que no va habrá un copago en todas las atenciones que se realicen dentro de la red pública. Lo que por un lado significa un beneficio económico para las familias, que a nivel nacional representa aproximadamente $21 mil millones al año, que era lo que las familias aportaban en el costo. Y por otro lado, dentro de las oportunidades de salud que tenemos, muchas personas retrasaban la atención frente a la dificultad de poder costear un 10% o un 20% en tratamientos caros. Por lo tanto, también contribuye a mejorar la cobertura de salud para la ciudadanía”.

El objetivo final es que el Estado pague el 100% de las prestaciones, lo que beneficiará a casi seis millones de personas que se encuentran en estos tramos, considerando que más de 15.000.000 de personas pertenecen a Fonasa.

El Seremi de Gobierno, Arturo Díaz Valderrama, manifestó su conformidad con la noticia, relevando la importancia de la implementación de esta política pública, indicando que “durante el periodo de campaña dijimos que la salud pública tenía que ser gratuita para todos los chilenos y chilenas y ahora como gobierno lo estamos cumpliendo. En relación a los costos de estos, estamos hablando más de los beneficios. A las personas perteneciente a los grupos C y D ahorrará un porcentaje considerable cuando tiene que someterse a un procedimiento médico en la red pública de salud, como el cáncer, estudios de imagenología que son bastante caros y a partir del 1 de septiembre para toda la ciudadanía que esté inscrita en Fonasa el costo será cero”.

El Director (s) del Servicio de Salud, Ricardo Contreras Faúndez, indicó que “el anuncio que ha hecho el presidente de la República es una medida histórica en salud que va en directo beneficio a las personas. En nuestra región más de 133 mil personas son beneficiarias del seguro público Fonasa, esta medida de gratuidad en los tramos C y D corresponden a más del 40% de la población beneficiaria de Fonasa, por lo tanto quedarán exentos de copago en las prestaciones de la modalidad institucional de Fonasa. Es una gran medida y una gran noticia para las personas dado que el tramo D debía cancelar un copago de un 20%, aspecto del cual, a contar del 1 de septiembre, queda comprendido en gratuidad, lo que viene a sumarse al tramo A y B que estaban en esta misma condición”.

El tramo C incluye a personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 380 mil pesos y menos o igual a 554 mil 880 pesos, que corresponde a un universo de más de dos millones de personas menores de 60 años, recordemos que el copago es gratuito ya sobre los 60 años para cualquier tramo. El «D» se conforma con personas que perciben un ingreso imponible mensual mayor a 554 mil 800 pesos. Y corresponde a un universo mayor a las 3 millones 334 mil personas.

Como ejemplo, la Delegada Bermúdez, explicó que “en un tratamiento oncológico cuyo valor bordea los $10 millones, la persona en tramo D tendría que pagar $2millones, la persona en tramo C, hubiese tenido que pagar $1 millón. Ese cobro ya no regiría para la persona, por lo tanto si tiene algún problema grave de salud, no tendría que tener la preocupación de cuánto es lo que tendrá que pagar por ser Fonasa”

El beneficio se activará automáticamente para todas las personas que pertenecen a Fonasa. No se debe realizar ningún trámite asociado a la atención de salud.