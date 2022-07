Obras visitadas por los Consejeros Regionales de Magallanes presentan retraso en sus etapas finales

Parte del Consejo Regional, el Presidente de la Comisión de Infraestructura, Patrimonio y Desarrollo Territorial, profesionales de las Unidades Técnicas: Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, Seremi de Vivienda y Urbanismo y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, visitaron en terreno el estado de avance de los proyectos: “Gimnasio Deportivo 18 de Septiembre” “Biblioteca Pública 18 de Septiembre”, “Pavimento Prolongación Calle Enrique Abello” y “Sede Básquetbol Senior”.



Estas cuatro obras visitadas por los Consejeros tienen en su mayoría un avance total del 90%, sin embargo tres de ellas se encuentran detenidas, ya que presentan déficit en sus últimas etapas. Los contratistas aseguran que el costo de los materiales es muy elevado produciendo un retraso en la entrega de estos mismos, así nos asegura el Consejero Sr. Andrés López: “Nos preocupa el Gimnasio 18 de Septiembre y la Biblioteca Pública, los contratistas quieren llegar a un común acuerdo, porque les es insostenible los valores que hoy en día tienen los materiales de construcción”…. “vamos a conversar con la División Presupuesto Inversión Regional (DIPIR) del Gobierno Regional, porque queremos ver de qué manera podemos ir solucionando estos temas, porque puede ser una obra de varias que vengan a futuro”.



Dichos proyectos buscan cubrir las necesidades de la población, desarrollando una comuna mucho más equitativa en términos territoriales. La Sede de Básquetbol Senior ubicada en el sector de Playa Norte, también presenta fallo. Esta fue terminada hace ya 7 meses, pero debido a un problema de matriz es que no se ha podido dar por terminada, el Consejero Sr. Antonio Bradasic así lo señaló: “por problemas con Aguas Magallanes, quienes entregaron una factibilidad de donde se podía conectar el alcantarillado, pero a la hora de realizarlo se dieron cuenta que no existía una matriz”.

.. “Se acordó citar a Aguas Magallanes y al contratista para llegar a un acuerdo salomónico, porque esta obra costo 180.000 millones de pesos y realizar este otro trabajo cuesta 60 millones de pesos lo que considera un tercio de la obra”. Así mismo el Consejero se refirió “es una obra bastante bonita, porque no es como cualquier sede vecinal ni tampoco club deportivo, le da un valor agregado bastante importante al sector”.



No obstante la faena Prolongación Enrique Abello, se encuentra en un 98% de la fase final por lo que se espera la entrega de esta, para el mes de septiembre, fecha que cumpliría con las cláusulas, sólo estarían faltando las áreas verdes, que producto de la estacionalidad del tiempo no se pueden realizar en estos momentos.