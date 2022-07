Mini-detectives antárticos buscaron pistas del Continente Blanco en Punta Arenas

Punta Arenas, 27 de julio de 2022.- Casi cuarenta niñas y niños de Punta Arenas participaron del taller presencial y gratuito “Detectives antárticos: ¿Qué pistas dejó el Continente Blanco en Punta Arenas?” organizado la semana pasada por el Instituto Antártico Chileno (INACH) que busca acercar las temáticas polares a escolares de la ciudad austral.

Se llevaron a cabo dos jornadas de entretenido aprendizaje: en la primera de ellas conocieron datos generales sobre Antártica y sobre cómo era este continente hace millones de años, cuando habían temperaturas más cálidas que permitían que existieran verdes y enormes bosques por los que se desplazaban dinosaurios y mamíferos prehistóricos. También pudieron aprender sobre las especies que actualmente habitan en este territorio y visitaron los acuarios antárticos del INACH.

Al día siguiente aprendieron sobre historia polar. A través del cuentacuentos del libro “Isa y Miguel: El Dragón de Valparaíso descubre la Antártica” conocieron parte de la vida del capitán Andrew MacFarlane, quien dirigiera la expedición que realizó el primer desembarco en la península Antártica en 1820, cuando iban a cazar lobos marinos y focas, pero arribaron a una parte del territorio que no había sido descubierta. Posteriormente y a través del libro infantil “La Odisea Antártica”, aprendieron sobre la historia de Sir Ernest Shackleton, los náufragos del Endurance y la heroica misión de rescate comandada por el Piloto Luis Pardo Villalón a bordo de la escampavía Yelcho el 30 de agosto de 1916.

Como culminación del taller, enmarcado dentro la iniciativa programática Centro Antártico Internacional, se efectuó una “búsqueda del tesoro” por el centro de la ciudad y la avenida Costanera del Estrecho inspirada en algunos hitos históricos que aparecen al interior de la guía “Huellas Antárticas en Punta Arenas y el estrecho de Magallanes” (descargable desde www.inach.cl), donde pudieron no solo ahondar en la historia de Shackleton y Pardo, sino que también conocieron a otros exploradores antárticos que pasaron por Punta Arenas, como Adrien de Gerlache, Jean Baptiste Charcot, Roald Amundsen y Robert Falcon Scott. Al final del recorrido, les esperaba un explorador antártico que les tenía su tesoro: un set de regalo con publicaciones y actividades educativas del INACH.

Las y los niños participantes del taller destacaron lo aprendido en ambos días. Javier Herrera, que cursa tercero básico en el Colegio Cruz del Sur, comentó: “Lo que más me llamó la atención fue que la Antártica tenía bosques, mucha vegetación y habían dinosaurios, yo no sabía que habían dinosaurios y pensé que siempre había sido frío, pero con este taller me di cuenta que no.”

Bastián Oval, alumno de segundo básico del Liceo San José, menciona que lo que más le gustó fue “la caminata que hicimos para encontrar el tesoro, aprendí sobre muchos exploradores antárticos, además conocí más sobre los pingüinos y otros animales que viven en Antártica.”

Martín Varela, que cursa tercero básico en la Escuela Portugal, asistió en compañía de su hermana Javiera y señaló muy entusiasta que todo fue “súper, nos gustó todo, quiero seguir aprendiendo sobre Antártica.”

Constanza Mendoza, tía de Millan Emmott, encontró que fue muy provechosa esta instancia ya que “lo vi súper entusiasmado, le gusta harto lo que es investigación y la ciencia, él participa de otras instancias como Explora y su mamá y su papá decidieron inscribirlo, así que está muy motivado de seguir aprendiendo sobre Antártica”. Él complementó: “Me gustaron mucho las actividades, pintar y buscar el tesoro.”

“La vi muy ansiosa, quería asistir al taller, a ella le encanta participar de estas actividades. Me parece muy bien que los niños puedan aprender sobre Antártica, todo esto les sirve, por medio de estas actividades entretenidas ellos pueden aprender y compartir con otros niños que tienen los mismos intereses”, comenta María Valenzuela, abuela de Victoria Martínez.

Para Camila Sánchez, mamá de Agustina Bachmann, es fundamental que los niños y niñas puedan seguir aprendiendo sobre Antártica, ya que “es parte de nuestra cultura, de nuestra historia regional por eso es importante que se den estas instancias educativas para nuestros pequeños. Espero que puedan seguir haciendo estas actividades y que más niños y niñas puedan tener la oportunidad de participar”, dijo.

Visita educativa a los laboratorios

Durante la misma semana, se organizó una visita educativa al edificio de los laboratorios de INACH de un grupo de más de cuarenta personas entre niños, niñas y adolescentes, en compañía de sus apoderados y apoderadas pertenecientes al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, institución que depende del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Cabe mencionar que quienes asistieron no provenían solo de Punta Arenas, ya que el programa a nivel regional beneficia a participantes de diferentes comunas y localidades.

Los y las asistentes pudieron conocer sobre el quehacer científico que realiza el INACH, así como sobre los fósiles de la colección paleontológica que se encuentra en esos laboratorios y que explican la conexión entre Sudamérica y Antártica. Asimismo pudieron visitar los acuarios con especies antárticas vivas y aprender sobre la fauna marina antártica que actualmente habita en el océano Austral. Un punto a destacar que ésta fue una instancia en donde se dieron a conocer diferentes temáticas educativas que abordará el Centro Antártico Internacional en la región puerta de entrada al Continente Blanco.

En definitiva, fueron unas vacaciones de invierno muy entretenidas donde diferentes grupos de escolares pudieron aprovechar a conocer sobre Antártica.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía.