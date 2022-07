Municipalidad de Río Verde certifica a vecinos y vecinas en Repostería | Taller benefició a 17 mujeres y 3 hombres, que aprendieron y perfeccionaron técnicas y recetas de este importante oficio

.

25 de julio de 2022 – La Ilustre Municipalidad de Río Verde continúa brindando herramientas para que sus vecinos y vecinas aprendan y perfeccionen oficios prácticos para la comuna, por esa razón, durante el fin de semana recién pasado, dictó un Taller de Repostería, del cual participaron 17 mujeres y 3 hombres.

Destacar que, al finalizar este taller teórico – práctico, que tuvo una duración de dos días, el municipio entregó un certificado a cada uno de los participantes, el cual estaba acreditado por el Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial de Chile (Cenpadech).

Al respecto, la alcaldesa de Río Verde, Sabina Ballesteros, comentó que “estamos muy contentos porque han participado el 100% de los cupos que teníamos, gente de Continente, gente de la Isla, también personas que participan en las agrupaciones comunitarias como el Centro de Madres. Así que ha sido bien grato poder compartir con ellas y con ellos, porque también tenemos hombres. ¿Por qué les ha gustado? Es algo también que hacen en sus hogares o en sus lugares de trabajo, que han podido potenciar y hacer otras recetas que hoy día Cenpadech les ha traído para poder enseñarles”.

A eso, la máxima autoridad comunal, agregó que “siempre en la historia de la Municipalidad se han hecho talleres de fomento productivo, pero la verdad que este año comenzamos con estos talleres a raíz de una consulta ciudadana y en la consulta ciudadana nacieron los gustos y preferencias de todos los vecinos y vecinas y a raíz de eso se han levantado distintos talleres que han tenido relación con eso y por supuesto, tienen relación con algunos oficios o algunos que haceres que realizan en los mismos hogares y trabajos, como te comentaba. Así que bueno, el taller de Repostería es uno de esos, pero también hemos realizado otro tipo de talleres que tienen que ver con el campo, por ejemplo, el Taller Soldadura al Arco, Taller de Talabartería, próximamente también se viene un taller de Manejo de Rienda, de Herraje de Caballos. Esa es la idea, de poder darle un poco también sentido a estos talleres de fomento productivo”.

Por su parte, la profesora encargada de dictar el taller, Carla Arteaga, explicó que “este curso se trata de pastelería, estamos tratando de enseñarle un poco de técnicas de pastelería más básica, queques, masas batidas, masas secas, galletas; para poder implementar un poquito más la cocina de todas las participantes y los participantes. El grupo ha sido maravilloso, tienen una disposición espectacular para poder aprender, recepcionar todo lo que les he enseñado, tienen un entusiasmo, son muy muy entretenidos, ha sido un grato ambiente. Con taller van a poder implementar un poco más de cosas en su diario vivir, van a aprender técnicas básicas de trabajar con la levadura, las masas secas para las tartaletas, van a poder hacer tortas, las decoraciones de las tortas que hemos trabajado harto, distintos tipos de galletas y en base a eso, también pueden sacar y derivar otras recetas también”.

Una de las vecinas de Río Verde que participó en el taller, Lidia Guidapani, destacó la instancia y afirmó “excelente, excelente el curso. Lo que más me gustó fueron las preparaciones de las cosas dulces, por ejemplo, nos tocó hacer en un grupo de 5, nos tocó hacer galletas de azúcar, también pie de limón, rollitos de canela y el turrón de vino tinto. Esta iniciativa me gustó mucho, a mí me gusta esto, pero resulta que no tenía las técnicas, yo hago las cosas así como al ojo y ahora con esto, que nos enseñaron las medidas, de cómo hacerlo, el orden, la higiene, todo, es muy bueno. Estoy súper agradecida de la señorita Sabina como alcaldesa y de todos sus funcionarios que han hecho estas cosas para uno venir y aprender, sobre todo por la entrega de los materiales, que también igual lleva su costo para comprar y que a veces uno no puede, pero todo excelente”.

A su vez, María Elena Cariman, también vecina y participante del taller, explicó “hemos aprendido distintas recetas, que a veces uno las hace, pero no como debe ser. Este curso me va a servir para regalonear a mi familia, obvio, pero también para hacer algo diferente de repente a los compañeros de la estancia, que como uno les cocina, de vez en cuando es bueno regalonearlos. Además, quiero felicitar a la señorita Sabina, porque lo está haciendo muy bien. Se nota que hay una preocupación hacia nosotras”.

La Municipalidad de Río Verde continuará durante el año realizando diversos talleres abiertos a la comunidad que vayan enfocados a los oficios que hoy se realizan en la comuna. Por ello, para más información y participación en las actividades, invitamos a los vecinos y vecinas a seguir las redes sociales del Municipio en Instagram, Facebook y Twitter.