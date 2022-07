PAR Explora Magallanes dictó taller de método científico a los y las estudiantes del INSAFA y de la Escuela Hernando de Magallanes de Punta Arenas

PAR Explora Magallanes -proyecto Asociativo Regional perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y ejecutado por la Universidad de Magallanes- dictó un taller de método científico a los y las estudiantes del Instituto Sagrada Familia (INSAFA) y la Escuela de Hernando de Magallanes. La finalidad fue que aprendieran sobre lo que significa la ciencia y cómo elaborar proyectos de investigación científica.

El taller se enmarca en el acompañamiento pedagógico del instrumento Investigación, Innovación y Escolar (IIE), siendo dictado por encargado de este, Alberto Donoso.

Al respecto, la directora del PAR Explora Magallanes, Claudia Salinas, comentó que “para nosotros es muy importante entregar conocimientos sobre ciencias en los establecimientos educaciones y a su vez incentivar a las y los estudiantes a que realicen investigaciones científicas, realizando un acompañamiento pedagógico. Por esta razón, en esta actividad participaron las y los jóvenes que pertenecían los talleres extraescolares de la Escuela Hernando de Magallanes y del Instituto Sagrada Familia, vinculados a Investigación, Innovación y Escolar (IIE)”.

Por su parte, el profesor a cargo del taller extraescolar “Newton” de la Escuela Hernando de Magallanes, Javier Vera, señaló que” el taller me pareció muy interesante porque sobre todo en esta parte es más complicado la metodología científica y PAR Explora Magallanes explicó eso y a su vez motiva a que las y los estudiantes participen en las próximas actividades de PAR Explora Magallanes”.

En tanto, la profesora del Instituto Sagrada Familia (INSAFA) Fernanda Maraboli, dijo que “ es una muy linda iniciativa de acercar la ciencia a los niños, especial con una perspectiva de género siendo muy importante en la sociedad actual y a su vez empoderar a las niñas que puedan hacer ciencia y confiar en ella, y que a su vez nuestras alumnas conozcan el mundo que les rodea y que ellas sean capaces de resolver esas preguntas y empoderarlas de su propio conocimiento”.

Las y los estudiantes consideraron muy interesante la actividad. Uno de los participantes, Ian Aguilar de la Escuela Hernando de Magallanes dijo que “con este taller aprendí de cómo comenzar a investigar cualquier cosa que nosotros queramos”. Otro de ellos fue Mia Mayorga recalcó que “el taller me pareció explicativo todo, desde cómo realizar un proyecto de investigación. Esta información me servirá para el desarrollo mejor de los próximos proyectos que haga en la escuela. En tanto, la joven Natalia Vera del INSAFA comentó que “me gustó el taller ya que me sirve para aplicarlo en mis futuras investigaciones escolares”.

PAR Explora Magallanes, continuará realizando talleres de método científico en los establecimientos educacionales.