Desde el lunes 1 de agosto rige en el país el sueldo mínimo de $ 400.000 mensuales

El Ministerio del Trabajo y Previsión social recordó, a través de su cuenta de Twitter, que a partir de este lunes 1 de agosto comenzó a regir el nuevo sueldo mínimo de $400 mil.

“A partir de hoy, el sueldo mínimo en Chile pasa de $380 mil a $400 mil. Las MiPymes que requieran de apoyo, pueden postular al subsidio para el pago del nuevo monto, en sii.cl”, informó la cartera.

El reajuste se logró luego de un acuerdo alcanzado a fines de abril con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) por el gobierno del Presidente Gabriel Boric y luego que el proyecto de ley fuese aprobado en el Congreso en la primera mitad de mayo.

El decreto 1.089 del Ministerio de Hacienda plantea los siguientes valores del ingreso mínimo mensual:

– Trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años: $400.000.

– Trabajadores menores de 18 años y mayores de 65 años: $298.391.

– Ingreso mínimo mensual para efectos no remuneracionales: $257.836.

Este incremento del sueldo mínimo influirá en el reajuste de una serie de beneficios estatales como los siguientes:

Subsidio Único Familiar (SUF): aporte que reciben las familias que sean parte del 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares, tendrá un monto equivalente a $16.418 por carga familiar. En el caso de las personas con discapacidad, el aporte será el doble: $32.836. Dicho beneficio se pide en la municipalidad correspondiente al domicilio de la persona, llevando los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos.

Asignación Familiar y Asignación Maternal: aporte mensual para los sectores medios y vulnerables del país, entregado a quienes cuentan con empleo remunerado, pensionados y subsidiados, y para las trabajadoras embarazadas y a los trabajadores respecto de sus cónyuges embarazadas. Los nuevos montos son $16.418 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual no exceda de $419.414; $10.075 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $419.414 y no exceda de $612.598, y $3.184 por carga para aquellos beneficiarios cuyo ingreso mensual supere los $612.598 y no exceda de $955.444. Las personas que tengan acreditadas o que acrediten cargas familiares y cuyo ingreso mensual sea superior a $955.444, no tendrán derecho a las asignaciones aludidas.

Pensión de gracia: aporte económico que otorga el Presidente de la República con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran viviendo una situación de vulnerabilidad social. Entrega un monto variable que está fijado en ingresos mínimos no remuneracionales y que en la actualidad se incrementa a $257.836.