Estudiante magallánica que ingresó a la universidad mediante Cupo Explora-UNESCO se reunió con autoridades del Ministerio de Ciencias

Con una jornada llena de actividades, un total de sesenta jóvenes celebraron en el Planetario Chile la posibilidad de ingresar a la universidad gracias al programa Explora.

Desde pequeña a Priscilla Espinoza, oriunda de Punta Arenas, le atrajo la ciencia y participó en diferentes actividades que realizaba su colegio como parte del programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Los conocimientos adquiridos y su dedicación le permitieron optar a un cupo Explora-UNESCO, por lo que hoy es estudiante de Medicina Veterinaria en la Universidad de Concepción.

Ella, junto a jóvenes de diferentes regiones, llegó hasta Santiago invitada por el ministerio donde visitó el Planetario y el Centro para el Desarrollo de la Nanociencia y la Nanotecnología de la Universidad de Santiago (CEDENNA). Al encuentro, donde estuvieron presentes el ministro Flavio Salazar y la subsecretaria Carolina Gainza, también asistieron estudiantes de educación media de los liceos Manuel Barros Borgoño y 7 de Niñas quienes pudieron dialogar con los universitarios y así conocer más sobre esta forma de ingreso a la educación superior.

“El MinCiencia organizó una serie de actividades para reconocer y felicitar a quienes ingresaron a la universidad gracias a su experiencia en el programa Explora, ya sea mediante la modalidad de Investigación e Innovación Escolar y/o la de Congresos”, así lo indicó la seremi de Ciencia, Verónica Vallejos, quien agregó que “cada día se presentan nuevos desafíos, y se necesita de investigadores e investigadoras en las diversas disciplinas del conocimiento para poder enfrentarlos, por lo que este ingreso especial es una gran oportunidad, ya que busca disminuir las barreras para la formación de jóvenes en las ciencias e ingenierías, garantizando el acceso inclusivo a universidades públicas y privadas, reconociendo la trayectoria Explora”.

Claudia Salinas, directora del PAR Explora Magallanes, informó que en los últimos años han tenido más de 300 cupos disponibles a nivel nacional, y que el objetivo de este instrumento es “que estudiantes que hayan sido parte en alguna de las actividades organizadas, ya sea en ésta u otra región, puedan postular. En el caso de Magallanes, este año la beneficiaria fue Priscilla Espinoza, quien durante años participó en investigación e innovación escolar y también como monitora de algunas de las actividades que realizamos”.

Sobre lo importante que ha sido esta iniciativa en su vida, Priscilla Espinoza comentó que “gracias al cupo Explora-Unesco estoy en la universidad. De lo contrario, estaría en mi ciudad estudiando cualquier otra cosa. El puntaje era algo que me afectaba, además de no saber a qué universidad ir y las complicaciones de traslado que implican a la hora de escoger una casa de estudios. De esta iniciativa destaco que me ayudó a expresarme en público. En la universidad uno tiene seminarios, debates, hablar con decanos, jefes de carreras, etcétera y exponerse en público; cuando uno participa en Explora, te hace un previo proceso de enfrentar este temor. También aprendí a hacer informes científicos lo que me ha ayudado en mis estudios de veterinaria”.

Sobre el cupo Explora-UNESCO

El cupo Explora-UNESCO es una vía de admisión especial a la Educación Superior, en el cual diferentes instituciones ofrecen vacantes para que jóvenes con trayectoria científica escolar, puedan estudiar carreras científico-tecnológicas e ingenierías en una de las 18 universidades nacionales que se encuentren en convenio con el programa, independiente del puntaje obtenido en la prueba de admisión.

La iniciativa busca garantizar el acceso inclusivo a la educación superior, a través de un cupo de ingreso especial, pero no compromete ningún tipo de financiamiento o beca. Se espera que este año el proceso de postulación comience la segunda quincena de septiembre. Más información en https://www.explora.cl/blog/cupo-explora-unesco-1/.