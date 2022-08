Gestión de Delegada Presidencial Regional posibilita electricidad para Villa Tehuelches

Para nosotros es una alegría poder dar este tipo de soluciones, poder atender la urgencia, con gestión, comprendiendo la necesidad y creemos que vamos en buen camino

Agradecidos por la gestión de doña Luz Bermúdez, realmente actuaron muy rápido para darnos una solución, así es que feliz en ese sentido y agradecido de ella.

Punta Arenas 16 de agosto de 2022.- La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, y el alcalde de la Municipalidad de Laguna Blanca, han suscrito esta mañana en Casa de Los Intendentes un convenio de colaboración entre la Delegación y la alcaldía sobre la entrega de dispositivos en comodato que contribuirán a entregar suministro básico de electricidad para la comuna.

La Delegada Presidencial Regional, Luz Bermúdez Sandoval, fue enfática: “Estamos hablando de una necesidad básica, como es poder contar con energía eléctrica que es necesaria en cualquier comuna, y que se estaba viendo comprometida en esta comuna en particular, lo que, además, significaba también un mayor gasto para el municipio, que sabemos es un municipio que no cuenta con muchos recursos. Entonces para nosotros es una alegría poder dar este tipo de soluciones, poder atender la urgencia, con gestión, comprendiendo la necesidad y creemos que vamos en buen camino: no solo nos preocupamos de la urgencia, sino que también vamos a trabajar con soluciones a largo plazo”.

El Alcalde de la comuna de Laguna Blanca, Fernando Ojeda González, explica que “los generadores que poseía el municipio, cumplieron su vida útil y comenzaron a evidenciar problemas, hasta que terminaron por fallar totalmente”. Siendo la energía crucial en el funcionamiento de la comuna y sus habitantes, agrega, “nosotros con los generadores le entregamos luz a la comunidad, con eso funciona la Posta, Carabineros, Escuela, Internado, Municipalidad, así es que era realmente, algo de primera necesidad”

“Hemos firmado un convenio de comodato, con eso vamos a dar tranquilidad a la comunidad, mientras por otra parte, se está viendo la adquisición de dos generadores, que sería un aporte por parte del Gobierno Regional” “feliz con eso, porque se le puede dar tranquilidad a la comunidad y seguir funcionando en forma tranquila”, manifestó aliviado el Alcalde.

La Delegada Luz Bermúdez se ha mostrado “muy satisfecha” con este acuerdo que hace posible que Villa Tehuelches pueda contar con el servicio de electricidad para todos y todas sus habitantes y con la visión puesta en una solución más duradera, trabaja en forma mancomunada con los estamentos relacionados, “Pusimos generadores a disposición del Alcalde, para Laguna Blanca que estaba con esta importante falencia. Ya sabemos que será una solución provisoria, pero mientras tanto la red de Gobierno Regional está gestionando una solución y también nosotros junto a la Seremi de Energía estamos tratando de tener una solución definitiva”. Cabe recordar que este es un camino que ya se ha iniciado, ya que Laguna Blanca fue contemplada, a través de la Subdere Magallanes, en el Plan “Chile apoya a tu comuna”, aportando $256,6 millones, para el mejoramiento y normalización de la red eléctrica de Villa Tehuelches.”

El gasto que estaba provocando la falta de electricidad era importante, sobre todo para una comuna en que los recursos tienen que ser bien invertidos y que tiene prospecciones a futuro, “nosotros queremos desarrollar la comuna en el ámbito turístico, lógicamente los servicios básicos son lo primero que tenemos que tener en condiciones, el agua y la luz”. Bueno, al no tener los generadores, no tenemos luz y tenemos problemas con el agua, con la calefacción”, precisa el Alcalde, agregando que “El gasto que nos provocaba era alto. Estábamos arrendando generadores, y teníamos un consumo de más de 500 mil pesos diarios en combustible, así es que en un mes eran más de 15 millones de pesos, era imposible sostener como municipio que tiene un presupuesto tan disminuido”.

La mirada del Alcalde y demás autoridades hacia Laguna Blanca, apunta a dar realce a su patrimonio natural con el objetivo de convertirlo en un municipio turístico. Antes, hay que subsanar las carencias que se arrastran por años, para que sus habitantes tengan las mismas oportunidades que el resto de la región. Eso, también es parte de la descentralización