“Vemos cada vez más posible que se haga justicia con los pensionados del 4%” | Senador Alejandro Kusanovic por anuncio del ministro Mario Marcel



“Con optimismo vemos como ha ido avanzando el proyecto de acuerdo que presentamos para ir en respuesta a los pensionados del 4%, y es muy importante lo dicho ayer por el ministro (Mario) Marcel respecto de una eventual firma de un convenio de pago a la deuda histórica que se tiene con los ex pensionados de Empart. Nuestra iniciativa de tratar de buscar una solución y justicia para ellos no fue un esfuerzo en vano, por el contrario, avanza rápidamente”, manifestó hoy (6 de agosto) el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic Glusevic.

Lo anterior, en virtud de lo consignado este sábado por los medios de comunicación, que dieron cuenta de las palabras del ministro de Hacienda durante su visita a Punta Arenas, quien se reunió con vecinos de la comuna en la población Fitz Roy, afirmando que en su próxima visita “ojalá” anuncie la firma del compromiso para el pago de la deuda con los pensionados del 4%.

“Se nos acusó en su momento de jugar con las ilusiones de las personas, sin embargo, ahora tenemos certeza de que es necesario agotar todas las instancias para poder encontrar soluciones y no solo quedarse con las buenas intenciones, porque hay que recordar que esto no se trata de buscarles un bono para que estén más tranquilos, esto es un tema de justicia, ya que estamos hablando de la restitución de sus dineros, no es caridad, es justicia”, enfatizó el parlamentario.

Manifestó su anhelo de que continúe por buen camino la tramitación que está ejecutando el Gobierno, la recepción de antecedentes de los afectados y la distribución de fondos para ejecutar el pago a la deuda de los pensionados de la ex Caja de Empleados Particulares, a fin de darle solución definitiva a trabajadores que en su momento tomaron parte de sus sueldos para abonar a sus jubilaciones, dineros que al desaparecer dicha institución fueron a parar a arcas fiscales y no a sus jubilaciones.

Cabe recordar que en mayo pasado, cumpliendo el compromiso que había adquirido con los “abuelos del 4%” -como se hacen llamar-, y poco de haber asumido su cargo, Kusanovic presentó un proyecto de acuerdo en el Senado, apoyado por la mayoría de los miembros de la cámara alta, en el que se ofició al Presidente de la República, para que acogiera la demanda histórica de justicia que clamaban este grupo de pensionados en Magallanes, gestión que, a la luz de los dichos de Marcel, pareciera estar ad portas de llegan a puerto.