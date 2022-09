Club Aéreo de Cerro Sombrero cumple 54 años de tradición y excelencia sobrevolando los territorios magallánicos desde Tierra del Fuego

La inexistencia de un medio de transporte expedito y rápido, en especial para casos de emergencia, entre el campamento de ENAP en Cerro Sombrero (hoy comuna de Primavera) ubicado en la Isla de Tierra del Fuego, y la comuna de Punta Arenas, motivó en aquel entonces a un grupo de funcionarios de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), todos ellos simpatizantes de la aviación civil, para reunir a los habitantes de esa localidad (enapinos, ganaderos, comerciantes, entre otros) con la única finalidad de formar una organización aérea deportiva.

Estas aspiraciones se ven concretadas el día 24 de septiembre del año 1968 cuando a las 18:30 horas, se reúne un grupo de 22 vecinos, con el objeto de fundar una corporación denominada “Club Aéreo de Cerro Sombrero”, con el propósito de fomentar y administrar el deporte aeronáutico en la zona y poner al servicio del Estado y de la colectividad los recursos materiales y humanos que se deriven de esta actividad.

Los socios fundadores fueron:

Presidente: Osvaldo García Gallardo, Vicepresidente: Ernesto Águila Mancilla, Secretario: Oscar Hering Dessimoni, y Directores: Luis Ebensperger, Julio Calderón, Raúl León y Mario Miranda.

Actualmente el Directorio está constituido por:

Presidente: Jorge Cárcamo Aguilar.

Vice – Presidente: Pablo Gallegos Neira.

Tesorero: Marcos Bishop Muñoz.

Secretario: Arturo Villablanca Radich.

Director de Operaciones: Oscar Muñoz Banderas.

Encargado de la Escuela de Vuelo: Juan Francisco Jorquera Prieto.

El socio Presidente don Jorge Cárcamo Aguilar, comenta que son muchos los hombres y mujeres que a través de los años han sido parte de nuestra historia, contribuyendo a forjar nuestro club aéreo, como uno de los de mayor calidad y excelencia en el mundo aeronáutico nacional.

En este nuevo aniversario, son muchos los sentimientos, más aún, tomando en consideración que en la presidencia llevo muchos años trabajando, la que asumí afines de la década de los 80s. En algún momento por razones personales y/o profesionales he tenido que ausentarme, pero básicamente siempre he estado conectado al club, porque era director ante la federación aérea por la región. Retomando este cargo desde el año 2007 hasta la fecha. Ingresé al club el año 1978, lo que me ha permitido ver cómo ha evolucionado y crecido la organización, lo que era en esos años y lo que es hoy.

Somos alrededor de 40 socios. En nuestros inicios, al menos un 90% de ellos eran funcionarios de ENAP, por haber sido la cuna del club aéreo. Hoy prácticamente no hay funcionarios de la empresa nacional del petróleo como antaño. Nuestros socios son de diversos estamentos públicos y privados, empresarios, adultos jóvenes trabajadores y estudiantes, que tienen en común, el vibrar con esta pasión y el gusto por la aviación.

Futuras metas y desafíos

Siempre tenemos metas, pienso que una institución que no tiene metas, comienza a decaer y finalmente desaparecen. Una de nuestras grandes metas es lograr tener una aeronave que sea certificada para el vuelo con instrumentos. Muchos de nuestros pilotos son certificados para vuelos mediante instrumentos, y por lo tanto para renovar sus respectivas licencias comerciales, requieren viajar al norte del país. Entonces, es una necesidad. Cada una de nuestras metas las hemos cumplido paso a paso, en algún momento queríamos tener más aeronaves, hoy tenemos 3 aviones. Hemos podido modificar y modernizar nuestro hangar, para que la gente que realiza el mantenimiento tenga buenas instalaciones, que los aviones estén resguardados, lo que antes no ocurría, con buena calefacción, sabemos que nuestra zona tiene bajas temperaturas en el invierno, lo que afecta nuestras aeronaves, estas y otras metas se han cumplido.

Para ser parte del club aéreo, partimos de la base de los requisitos que exige la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad fiscalizadora y ente que nos regula. Se requiere ser mayor de edad, tener enseñanza media completa, poseer aptitudes para la actividad, tener salud compatible, para esto se toman una serie de exámenes médicos y exámen psicológico. Como club tenemos otras exigencias, como por ejemplo, el compromiso con la organización, el cuidado de nuestras instalaciones, y trabajar en equipo para que sigamos creciendo. Es por esta razón, que cuando una persona presenta su solicitud de ingreso, se lleva a cabo una entrevista personal, ocasión que permite conocer de más cerca al postulante, y presentar las condiciones, responsabilidades, derechos y beneficios de ambas partes.

Mantener nuestros logros y en la medida de lo posible optimizar los recursos disponibles es parte de nuestros objetivos próximos, señaló el Presidente Cárcamo.

Formación de Pilotos Privados

Es posible formarse como piloto tanto en la parte teórica, como práctica una vez que se es socio. Esto es gracias al servicio de voluntariado de instructores, pilotos privados y comerciales que integran el club. En este sentido, se cuenta con profesionales mecánicos de avión, que ejercen en aerolíneas, pilotos comerciales, pilotos privados, funcionarios de la DGAC, meteorólogos, instructores, todos los cuales hacen posible, el poder otorgar una formación profesional y de calidad.

Michael Segura piloto alumno, comparte que para él, la idea de ser piloto viene desde pequeño, su padre perteneció a la Fuerza Aérea de Chile, estudió ingeniería mecánica y hace algunos meses postuló al club, donde actualmente está en la etapa teórica para piloto privado. La idea es poder obtener la licencia para tener la oportunidad de volar en la zona y disfrutar de esta pasión.

Otro piloto alumno en formación teórica es Benjamin Hamilton, el cual señala que, su interés en ser piloto se remonta a la infancia, cuando su madre era funcionaria de una aerolínea, al viajar siempre le gustaban los aviones, las funciones profesionales en los aeropuertos, etc., Hoy espera obtener su licencia privada, sumar horas de vuelo mientras continúa estudios superiores, para a futuro poder obtener licencia de piloto comercial y alcanzar su meta de llegar a trabajar piloteando Aviones Boeing.

Renovando licencia

Quienes requieran renovar su licencia de piloto privado, también pueden hacerlo en el club aéreo cerro sombreo, como es el caso del joven Magallánico Cristóbal Arriagada, quien obtuvo licencia de piloto privado el año 2017 en la Santa María. Posteriormente, estuvo en otra escuela de vuelo. Actualmente, espera volver a volar y renovar su licencia de piloto privado. Cristóbal manifiesta que se encuentra emocionado por integrarse al club. “Creo que en la zona podré aprender mucho, las experiencias acá son valiosas. La cercanía dentro del club es buena, hay bastante camaradería, y eso es algo valioso cuando ingresas en una actividad como esta, y que las personas disfruten el volar, igual que uno, es bueno”.

Mantención de Aeronaves

Don Luis Cayún es uno de los mecánicos profesionales de aviones y socio, quien también es piloto privado, y lleva más de 15 años en el club. “Los últimos años han sido muy buenos, debido a que uno puede conocer a muchas personas a las cuales les gusta volar, tomar fotografías desde lo alto de la ciudad, el ambiente es muy bonito debido a que se trabaja en equipo, se comparten importantes momentos de la vida de un piloto, como su bautizo y convivencias”. Recordar también a aquellos que ya no están con nosotros, y que nos dejaron un ejemplo y legado a seguir, es importante para nosotros. Algo sensacional de los últimos años es que están llegando más jóvenes a integrarse al club y harán crecer nuestra historia a través de los años.

Finalmente, respecto a este nuevo aniversario se refirió Arturo Villablanca Radich, Piloto Privado y Secretario del Club. “Desde pequeño me gustó la aviación, y a mis 39 años logré obtener mi licencia de piloto privado, gracias al apoyo de nuestros instructores y de mi familia”. Para mí ha sido muy bueno y grato formar parte del club desde hace más de siete años, la experiencia es muy linda, conocer nuestra región desde otras perspectivas, ir a distintas localidades de la zona, se hacen excelentes amigos acá. Tenemos muy buenas dependencias e instalaciones, mecánicos e instructores de primer nivel, si pudiera volver al pasado, volvería a inscribirme como socio y partiría de cero, sin dudarlo, finalizó Villablanca.-